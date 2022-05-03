FIFA 22'ye Çapraz Platform Desteği Geliyor!

EA, paylaştığı yeni blog yazısında FIFA 22'de çapraz platform desteği için testlerin başlayacağını açıkladı. Testler, en azından başlangıçta oyundaki yalnızca 2 modda geçerli olacak. Ne yazık ki testler için herhangi bir tarih verilmedi.

PlayStation, Xbox ya da PC fark etmeksizin tüm oyuncuları kardeş kardeş(!) bir araya getiren teknoloji çapraz platform, çevrimiçi oyunlarda yayılmaya devam ediyor. Bugünse en sonunda FIFA oyuncularını sevindirecek haber geldi. EA, yeni yayımladığı blog yazısında FIFA 22’de çapraz platform desteğinin test edileceğini açıkladı.

EA tarafından paylaşılan yazı, çapraz platform testi hakkında bilgiler sundu. Buna göre PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Google Stadia oyuncuları, çapraz platform desteği sayesinde birbirleriyle karşılaşabilecekler. Testler, şu anlık yalnızca Çevrimiçi Sezonlar ve Çevrimiçi Dostluk modlarında gerçekleştirilecek.

Testler, sonraki FIFA oyunları için fikir verecek

FIFA, yazısının devamında testin bu iki oyun modunda başarılı olması halinde çapraz platform desteğinin diğer oyun modlarına gelip gelmeyeceğini paylaşmadı. Fakat geleceğe yönelik daha da umutlandıran bir detay verdi. Buna göre testler başarılı olursa, çapraz platform desteği sonraki FIFA oyunlarında tamamıyla yer edinebilir.

FIFA 22’de başlayacak çapraz platform testine katılmak isteyen oyunlar, oyunun ana menüsünde yukarıdaki görselde gözüktüğü gibi menünün sağ alt tarafında çapraz platform ayarına sahip olacaklar. Belirtilen tuşa tıklanmasıyla çapraz platform etkinleştirilebilecek ya da devre dışı bırakılabilecek. EA, testlerin tam olarak ne zaman başlayacağını henüz açıklamadı.