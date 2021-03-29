EA Sports, Yeni Nesil Golf Oyunu PGA Tour'u Duyurdu

EA Sports, yeni nesil donanımlar için yayınlanacak yeni golf oyunu EA Sports PGA Tour'u resmen duyurdu. Golf tutkunları için geliştirilen oyunun çıkış tarihi ya da fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaliforniya merkezli video oyun geliştiricisi Electronic Arts, geliştirilmekte olan yeni golf oyunu EA Sports PGA Tour'u resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamaya göre yeni oyununun geliştiriciliğini, milyon dolarlık Madden serisinin arkasındaki isim olan EA Tiburon stüdyosu üstleniyor.

Duyuruyu bir blog gönderisiyle duyuran şirket, EA Sports PGA Tour'da golf tutkunlarının sanal kariyerlerini inşa edebileceklerini ve THE PLAYERS Championship, FedExCup Playoff'ları ve daha birçok unutulmaz etkinlik olmak üzere PGA Tour'un manzaralarını, seslerini ve heyecanını deneyimleyebileceklerini söylüyor.

PGA Tour, yeni nesil konsollara gelecek:

Yapılan açıklamaya göre oyun, EA Frostbite motoru üzerinde inşa edilecek ve yeni nesil teknolojiden yararlanacak. EA'den Cam Weber, yeni oyun hakkında yaptığı açıklamada "EA Sports ve PGA Tour, en unutulmaz golf video oyunu deneyimlerini birlikte yarattı ve bu nedenle spor oyunları yelpazemizi yeni nesil donanımda yeni bir golf oyunuyla genişletmek için daha heyecanlı olamazdık" ifadelerini kullandı.

Geliştirici ekibin golf tutkunlarından oluştuğunu belirten Weber, Pebble Beach gibi dünyanın en iyi sahalarını detaylı bir şekilde inceleyerek oyuna aktardıklarını ve oyuncuların FedEx Kupası'nı kazanmak için pek çok heyecan verici mücadeleye katılabileceğini söylüyor.

EA, yapılan duyuruda oyunun çıkış tarihine ya da fiyatına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı ve oyun hakkında bilinenler şimdilik bu kadarla sınırlı. Oyunun yeni nesil konsolların yanı sıra PC için yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz bilinmiyor. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.