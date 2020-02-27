EA, FIFA Sunucularının Çöktüğünü Açıkladı

Electronic Arts, FIFA ve Apex Legends oyun sunucularının çöktüğünü ve bu nedenle oyuncuların sunuculara bağlanamadığını açıkladı. EA'in genel destek Twitter hesabı da, internet siteleri, oyunlar ve servislerde sorun yaşadıklarını teyit etti.

Electronic Arts (EA), FIFA oyuncularının bugün yaygın bir şekilde yaşadığı sunucu sorunlarına ilişkin açıklama yaptı. EA, oyuncuların EA sunucularına bağlanmada sorun yaşadığına dair şikayetlerin farkında olduklarını ve konuyu araştırdıklarını açıkladı. Açıklamada, bağlantı kopmalarını engellemek için maç yaratmanın geçici olarak devre dışı bırakıldığı da belirtildi.

FIFA Mobile'ın Twitter hesabı da sunuculara bağlanma konusunda sorun yaşandığını duyurdu. Duyuruda, ekiplerin sorunu araştırdığı ve daha fazla bilgi elde edildiği zaman güncelleme paylaşılacağı söylendi. Electronic Arts'ın Twitter'daki genel destek hesabı da şirketin internet siteleri, oyunlar ve servislerde sorunlar yaşadığını açıkladı. GameSpot'ın bildirdiğine göre, FIFA haricindeki Apex Legends gibi oyunlar da sunucu sorunundan etkilendi.

Bu ay yaşanan ikinci büyük çöküntü

PlayStation 4'te FIFA 20'ye ve Xbox One'da FIFA 17'ye erişmek isteyen Polygon ekibi başarısız olduğunu aktardı. Twitter'daki çok sayıda oyuncu, Ultimate Team ve çevrimiçi oyunun çöktüğünü bildirdi.

EA, sorunun ne zaman çözüleceğiyle ilgili henüz bir bilgi vermiş değil. Yeni sunucu çöküntüsü, bu ay içerisinde EA oyunlarını etkileyen ikinci büyük sunucu sorunu. Apex Legends'ın Assimilation isimli dördüncü sezonunun başlamasının ve yeni bir karakter olan 'Revenant'ın ortaya çıkmasından sonra ortaya çıkan bu sorunun, yakın zamanda büyük bir güncelleme alan Star Wars Battlefront II'yi de aynı şekilde etkilemiş olduğu tahmin ediliyor.

PUBG ve Fortnite'a alternatif olarak piyasaya sürülen ve bu şekilde başarı yakalaması beklenen Apex Legends'ta yaşanan ciddi sunucu sorunları nedeniyle birçok oyuncu oyundan vazgeçmeye başlamıştı. Reddit üzerindeki oyun topluluğunda bir araya gelen Apex Legends oyuncuları, sunucularda yaşanan problemleri bildirmişlerdi. Bazı oyuncular, oyun sırasında hata ekranıyla karşılaştıklarını ve bu durumun oldukça can sıkıcı olduğunu dile getirirken bazı Reddit kullanıcıları da oyunda yaşadıkları sorunu gösteren ekran görüntüleri paylaşmıştı.