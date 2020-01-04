2019'da eBay Üzerinden Satılmış En Pahalı 20 Ürün

Dünya'nın en büyük alışveriş sitelerinden biri olan eBay, 2019'da uçuk rakamlara sahip en pahalı alışverişler listesini yayınladı. Listenin ilk sırasında yer alan 'ürün' ise diğer ürünlere çok büyük fark attı.

Günümüzde GittiGidiyor’u da bünyesinde barındıran ABD’li alışveriş sitesi eBay, her yıl milyonlarca dolarlık ürün satışı gerçekleştiriyor. Elbette bu ürünlerin bazıları diğer ürünlere kıyasla çok daha pahalıya satılabiliyor. Bu ürünler arasında özellikle mücevherler ve koleksiyonluk malzemeler kendine yer buluyor.

Peki 2019 yılında eBay’de en pahalıya satılan ürünler hangileri oldu? Şirket, ‘En İlgi Çeken ve En Pahalı Satışlar’ listesini geçtiğimiz günlerde yayınladı. Yayınlanan listede 18 karat altına ev sahipliği yapan bir Rolex saati gibi pahalı kol saatleri de yer aldı. Gelin, listeye bir göz atalım:

2019 yılında eBay üzerinden yapılan en pahalı satışlar:

20. Rolex’in 18 karat altınlı Rose Gold Pave Diamond Sant Blanc kol saati:

Satış fiyatı: 100.001 dolar (595.500 TL)

19. Patek Philippe’in Grand Complications Perpetual Calendar Chrono kol saati:

Satış fiyatı: 125.000 dolar (744.200 TL)

18. Patek Philippe’nin Grand Complications Calendar Manual altın kol saati:

Satış fiyatı: 139.500 dolar (830.700 TL)

17. Magic The Gathering MTG Black Lotus kartı:

Satış fiyatı: 166.100 dolar (989.100 TL)

16. 2017 model Aston Martin Vanquish Coupe:

Satış fiyatı: 169.700 dolar (1.010.000 TL)

15. 2013 model Rolls-Royce Phantom Drophead:

Satış fiyatı: 172.100 dolar (1.024.000 TL)

14. 2014 model Lamborghini Gallardo LP 560-4 Spyder:

Satış fiyatı: 174.995 dolar (1.042.000 TL)

13. 2013 model Ferrari 458 Italia:

Satış fiyatı: 185.000 dolar (1.101.000 TL)

12. 2009 model Lamborghini Murcielago:

Satış fiyatı: 190.000 dolar (1.131.000 TL)

11. 2019 model Porsche 911:

Satış fiyatı: 199.000 dolar (1.185.000 TL)

10. 2012 model Lamborghini Aventador 2dr Coupe:

Satış fiyatı: 200.000 dolar (1.190.000 TL)

9. 2019 model Lamborghini Huracan LP580-2:

Satış fiyatı: 209.000 dolar (1.249.000 TL)

8. 2005 model Ford GT:

Satış fiyatı: 220.000 dolar (1.310.000 TL)

7. 1986 model Piper Malibu:

Satış fiyatı: 225.000 dolar (1.339.000 TL)

6. 2019 model Lamborghini Urus ‘Bianco Icarus’:

Satış fiyatı: 245.995 dolar (1.464.000 TL)

5. 2014 model Newmar King Aire Motorhome:

Satış fiyatı: 280.000 dolar (1.666.000 TL)

4. 2015 model Lamborghini Aventador Roadster:

Satış fiyatı: 349.800 dolar (2.082.000 TL)

3. Michael Jordan 1997 Metal Universe kartı:

Satış fiyatı: 350.100 dolar (2.084.000 TL)

2. Tom Brady 2000 İmzalı Playoff Contenders Championship Ticket kartı:

Satış fiyatı: 400.100 dolar (2.381.000 TL)

1. GLIDE’a yardım için Warren Buffett ile 20. Yıllık ‘Power Lunch (Güç Yemeği)’:

Satış fiyatı: 4.567.888 dolar (27.198.000 TL)

GLIDE Foundation, evsiz insanlara yardım eden bir yardım kuruluşu olarak biliniyor. Kuruluş, eBay’de bugüne kadar en pahalıya satın alınan ürünü sattı.