Eczanelere Uygulanan Etil Alkol Kotası Kaldırıldı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa süre içerisinde birçok ülkeyi etkileyip binlerce kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Corona virüsü geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de ilk defa tespit edilmişti. Vakanın ardından vatandaşlar önlem almak için çeşitli yollara başvurmuştu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bugün yapılan açıklamada, serbest eczanelerin ecza depolarından tıbbi kullanım amaçlı etil alkol teminine ilişkin getirilen sınırlamanın ikinci bir emre kadar kaldırıldığını duyurdu. Corona virüsü vakasının görülmesinin ardından vatandaşların dezenfektan almak için eczanelere yönelmesi ve piyasada dezenfektan temini konusunda bazı sorunlar yaşanması üzerine alınan karar uygulamaya koyuldu.

2 litre kotası kaldırılmış oldu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun bildirdiğine göre artık eczanelerin aylık en fazla 2 litre etil alkol alma kotası kaldırıldı. Konuyla ilgili Kurum Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz tarafından Türk Eczacıları Birliği’ne gönderilen yazıda, “Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Covid-19’un pandemik bir hastalık olduğu ilan edilmiştir. Bakanlığımızca Ülkemizde Covid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, ilgide kayıtlı yazımızla tarafınıza bildirilen serbest eczanelerin ecza depolarından tıbbi kullanım amaçlı etil alkol teminine ilişkin sınırlamanın ikinci bir emre kadar kaldırıldığı ve konu hakkında İl Sağlık Müdürlüklerine de bilgi verildiği, bu doğrultuda üyelerinize gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususlarında bilginizi ve gereğini rica ederim” ifadelerine yer verildi.

Uzun zamandır uygulanan kotanın kaldırılması ile birlikte, eczacıların kendi dezenfektanlarını üretebileceği yorumları yapılırken vatandaşlar marketler ve çeşitli koruyucu malzemeler satan işletmelerin raflarını boşalttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından en son yapılan açıklamaya göre şu anda Türkiye’de enfekte olan toplam beş kişi bulunuyor. Gözetim altında tutulan ve tedavilerine devam edilen vatandaşların sağlık durumu hakkında detaylı bir açıklama yapılmazken sağlıklı vatandaşlara kişisel hijyene dikkat etmeleri ve kalabalık alanlardan uzak durmaları çağrısı yapılıyor.