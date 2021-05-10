eEuro2021 Play-Off Elemelerine Galibiyetle Başladık

Pandemi nedeniyle ulusal şampiyonaların aksadığı futbolda, eSpor turnuvaları ise devam ediyor. eEuro2021 Play-Off elemelerinde Türkiye, Belçika karşısında 2-1 galip gelmeyi başardı.

Bir asırdan uzun bir süredir dünyanın en popüler sporu olan futbola pandemi ağır darbe vurmuş, geçtiğimiz yıl liglerin oynanması sekteye uğramıştı. Ayrıca uluslararası futbol turnuvalarının da ertelendiğine sık sık şahit olmuştuk.

O dönemde bizler maç açlığımızı oyunlarla gidermiştik. Benzer şekilde futbol organizasyonları da boşluğu doldurmak için eSpor üzerinden ilerlemeye karar vermişti. eEuro 2021 de bu türden organizasyonlardan biri olarak öne çıktı.

İlk maçta 2-1 galibiyet

eFootball PES 2021 üzerinden oynanan eEuro 2021 Play-Off Aşaması 1. Tur maçlarında eSpor milli takımımız, ilk maçında Belçika'yı 2-1'lik skorla geride bırakmayı başardı. İkinci maçta ise rakibimiz İtalya oldu.

Temmuz ayında yapılacak olan turnuva öncesinde, 15 Mart ve 26 Nisan tarihleri arasında yapılan grup maçları sonucunda grubunu ilk sırada bitiren 10 takım turnuvadaki yerini ayırtmıştı. Play-Off mücadeleleri için grup ikincileri 5'erli 2 gruba ayrıldı.

Türkiye B grubunda yer alırken rakipleri ise Avusturya, Belçika, İtalya ve Ukrayna oldu. Bugün ve 10 Mayıs'ta yapılacak olan maçlarda oyuncular 1'e 1 karşı karşıya gelecek ve toplam skora göre de kazanan takım belli olacak. Gruplarda ilk 3 sırayı alacak takımlar, Temmuz'da yapılacak olan turnuvaya gitme hakkı kazanacak.

UEFA destekliyor

UEFA tarafından desteklenen bu turnuva için, Milli takımımızın oyuncularından Erman "Simegal_Erman" Gökdemir, "Bu turnuvanın PES tarihindeki en büyük ve en önemli turnuva olduğunu düşünüyorum." demişti.

Turnuvanın ikinci maçında ise Türkiye, İtalya ile oldukça çekişmeli geçen maçta 4-4 berabere kaldı. Böylece Türkiye, ilk gün maçlarının sonucunda iki güçlü rakibine de mağlup olmamış oldu. E-Millilerin kalan maçlarını buradan izleyebilirsiniz. Şu anda e-Milliler Avusturya karşısında mücadele ediyor.