İyzico, Efsane Cuma Kampanyaları İstatistiklerini Açıkladı

İyzico, Efsane Cuma kampanyalarıyla ilgili istatistikler paylaştı. Yapılan açıklamalarda, kampanyalar kapsamında yapılan alışverişlerde gözle görülür artış yaşandığı ifade edildi. Ayrıca bu yıl, banka kartı kullanımında da belirgin artış yaşandı.

Kasım ayı, ilk gününden son gününe kadar neredeyse her yerde indirimlerin yapıldığı bir ay olarak geçti. Ay boyunca Türkiye'nin en popüler e-ticaret platformlarından en küçük satış sitelerine kadar her yerde, değişken oranlarda indirimler yapıldı. Türkiye'deki en popüler ödeme altyapısı sağlayıcılarından İyzico ise tüketicilerin "Efsane Cuma" günleri kapsamında yaptıkları harcamaların istatistiklerini paylaştı.

İyzico'nun açıkladığı istatistiklere göre ülkemizdeki tüketiciler, Efsane Cuma günleri kapsamında alışveriş rekoru kırdılar. Bu bağlamda yapılan alışveriş hacmi, geçtiğimiz yıla göre yüzde 103 oranında artış gösterdi. Tüketicilerin işlem adedi geçtiğimiz yıla göre yüzde 57 artarken, sepet tutarlarında da yüzde 29 artış yaşandı. Geçtiğimiz yıl aynı kampanyalar kapsamında ortalama 211 TL harcama yapan bir tüketici, bu yıl 273 TL harcama yaptı.

Taksitli alışveriş oranında düşüş yaşandı

İyzico tarafından sağlanan verilere göre vatandaşlar, 2020 yılında taksitle alışveriş yapma durumunu düşürdüler. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 tek çekim, yüzde 41,6 üç taksit, yüzde 5 oranında da altı taksit yapılırken, bu yıl bu oran, yüzde 53, yüzde 30 ve yüzde 9 olarak kaydedildi. Ayrıca banka kartı kullanım oranı da yüzde 28'den yüzde 33'e yükseldi.

Alışveriş kategorileri dikkat çekici

Efsane Cuma kampanyaları sırasında en çok harcama, giyim sektörü üzerine yapıldı. Ancak pandemi nedeniyle zaten ilgi görmeye başlayan çevrimiçi eğitim harcamaları, Efsane Cuma kampanyalarında da dikkat çekti. İyzico'nun verilerine göre eğitim harcamalarında yapılan işlem sayısı yüzde 62, işlem hacmi ise yüzde 148 arttı.

İç Anadolu, en çok harcama yapan bölge oldu

İyzico'nun açıklamalarına göre 2019 yılında, en çok harcama yapan bölge Marmara'ydı. Ancak bu yıl durum biraz değişti. Öyle ki İç Anadolu bölgesindeki vatandaşlar, Efsane Cuma kampanyalarında en çok harcama yapan kesim oldu. Bu durum, sipariş sayısında farklılık gösterdi. Marmara Bölgesi'ndeki vatandaşlar, sipariş sayısı bazında bir numaraya oturmayı başardılar.

Erkekler, bu yıl çok daha fazla harcama yaptı

Kadınların, erkeklere oranla daha fazla alışveriş yaptıkları yadsınamaz bir gerçek. Bunun durum, 2020 Efsane Cuma kampanyalarında kendini gösterdi. Kadınlar, erkeklerin 0,85 katı kadar fazla harcama yaptılar. Ancak bu oran, geçen yıl 1,3 olarak açıklanmıştı. Haliyle erkeklerin bu yıl, çok daha fazla alışveriş yaptığı sonucuna ulaşıyoruz. Ayrıca ülkemizdeki erkekler, sepet tutarlarını yüzde 33 artırdılar. Erkeklerde yapılan harcama ortalama 376 TL olarak kayıtlara geçerken, kadınların yaptığı ortalama harcama tutarı ise 285 TL olarak belirlendi.

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