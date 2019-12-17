Türkiye'nin önemli finansal teknoloji girişimlerinden biri olan iyzico, bilindiği üzere PayU'ya satılacaktı. Geçtiğimiz aylarda yapılan anlaşmanın son imzaları bugün atıldı.

Günümüzden 6 yıl önce kurulan, büyük şirketlere ödeme altyapıları sağlayan ‘iyzico’nun geçtiğimiz aylarda yaptığımız haberde satıldığını söylemiştik. Haberimize göre Türkiye’nin finansal teknoloji alanındaki önemli girişimi, PayU tarafından 165 milyon dolara satın alınacaktı.

iyzico’nun kurucularından Barbaros Özbugutu’nun sözlerine göre 3 kişiyle başlanan bu girişim, günümüzde 150’den fazla kişilik bir ekibe dönüşmüştü. iyzico, Türkiye’nin e-ihracat çalışmalarını 1,5 kat artırmış ve ülkemizin en büyük teknoloji şirketlerinden biri hâline gelmişti.

Anlaşmada son imzalar atıldı:

İşte PayU ve iyzico arasındaki anlaşmada son imzalar bugün atıldı. Atılan son imzalar sayesinde iyzico, bugünden itibaren tamamen PayU’nun bünyesine katılmış durumda. Anlaşmada yaşanan gecikmenin nedeni ise Özbugutu tarafından BDDK, T.C. Merkez Bankası ve Avrupa’daki regülasyonların onay aşaması olarak aktarıldı.

PayU’nun GPO CEO’su Mario Shiliashki, anlaşma hakkında daha önce bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalara göre iyzico’nun PayU bünyesine katılmasıyla PayU’nun yerel piyasalardaki konumu da güçlendirilmiş olacaktı. Ayrıca iyzico’nun satın alınmasının da bir numaralı ödeme sistemi olma hedeflerine büyük bir katkı sağlayacağını belirtmişti.

Daha önce yaptığımız haberde iyzico’nun satın alma işlemlerinin resmi olarak tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’de bulunan altyapı hizmetlerinin süreceğini söylemiştik. Bu durum, bugün de aynen geçerliliğini korumakta. Bununla birlikte iyzico’nun kurucu ortakları da görevlerine devam edecek ve PayU’nun tüm Türkiye işlemleri iyzico üzerinden yönetilecek.

iyzico kurucu ortaklarından biri olan ve aynı zamanda CEO'luk görevini üstlenen Barbaros Özbagutu, Webrazzi Fintech 2019’da yeni ürünlerinin lansmanını gerçekleştirmişti. Lansmanı gerçekleştirilen yeni ürünün ismi ‘iyzico ile Öde’ olarak belirlenmişti.

PayU ve iyzico arasındaki anlaşma ilk duyurulduğu zaman CEO Özbugutu, amaçlarının Türkiye’nin en büyük 5 finans şirketinden biri olmak olduğunu belirtmişti. iyzico’nun PayU ile güçlerini birleştirmesinin de bu amaca bir adım daha yaklaşmalarını sağlayacağını eklemişti.