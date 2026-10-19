Egzozdan su damlaması çoğu durumda yanma sırasında oluşan su buharının egzoz hattında yoğunlaşmasından kaynaklanan normal bir durumdur. Bu içeriğimizde egzozdan su damlaması arıza belirtisi mi, hangi durumlarda normal kabul edilir ve ne zaman motor arızasından şüphelenmek gerekir sorularını yanıtlıyoruz.

Otomobili soğuk bir sabah çalıştırdığınızda egzoz ucundan birkaç damla su geldiğini veya beyaz buhar çıktığını görebilirsiniz. Görüntü ilk anda soğutma sıvısının motora karıştığını düşündürse de benzinli ve dizel motorlarda yakıtın yanması sonucunda doğal olarak su buharı oluşur.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Egzozdan su damlaması arıza belirtisi mi? Motor soğukken görülen ve egzoz sistemi ısındıkça azalan su damlaları genellikle bir arızayı göstermez. Suya yoğun beyaz duman, sürekli soğutma sıvısı eksilmesi veya hararet gibi belirtiler eşlik ediyorsa durumun kaynağı araştırılmalıdır.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Egzozdan su damlaması neden olur?

Motor içerisindeki yanma işlemi sonucunda yalnızca egzoz gazları oluşmaz. Hidrokarbon bazlı yakıtların yanması sırasında karbondioksitle beraber su da ortaya çıkar. Motor ve egzoz sistemi sıcak olduğunda bu suyun büyük bölümü buhar hâlinde dışarı atılır.

Araç uzun süre beklediğinde egzoz boruları ve susturucu soğur. Motor yeniden çalıştırıldığında oluşan sıcak ve nemli egzoz gazı soğuk metal yüzeylerle karşılaşınca içerisindeki su buharının bir kısmı yoğunlaşır. Oluşan sıvı egzoz hattında birikir ve egzoz ucundan damlayabilir.

Kısa mesafeli kullanımlarda bu durum daha sık görülebilir. Egzoz sistemi tamamen ısınmadan motor kapatılırsa sistem içerisindeki nemin tamamı buharlaşamaz. Bir sonraki çalıştırmada birikmiş su yeniden fark edilebilir.

Soğuk ve nemli havalarda egzozdan çıkan beyaz buharın daha görünür olması da normaldir. Motor ve egzoz ısındıkça damlama ile beyaz buharın azalması, olayın büyük ihtimalle yoğuşmadan kaynaklandığını gösterir.

Tek başına birkaç damla temiz su görmek bu yüzden motorun conta yaktığını söylemek için yeterli değildir.

Soğuk motorda egzozdan su gelmesi normal mi?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Soğuk ilk çalıştırma, egzozda suyun en kolay görüldüğü zamanlardan biridir. Gece boyunca soğuyan egzoz hattı, motor çalışmaya başladığında hızla sıcak gazlarla karşılaşır. Sıcaklık farkı yoğunlaşmayı artırdığı için egzoz ucunda damlalar oluşabilir.

Aynı sırada beyaz renkte ince bir buhar da görülebilir. Hava sıcaklığı düşükse bu buhar aracın arkasında bir süre görünür kalabilir. Motor çalışma sıcaklığına yaklaştıkça ve egzoz hattı ısındıkça görüntünün azalması beklenir.

Aracın kullanım şekli de miktarı etkiler. Sürekli birkaç kilometrelik yolculuk yapan otomobillerde egzoz sistemi içeride biriken nemi tamamen uzaklaştıracak kadar ısınamayabilir. Bu durum susturucu ve egzoz hattında daha fazla su birikmesine yol açabilir.

Yoğuşma suyunun kendisi motor arızası değildir. Fakat egzoz sisteminin sürekli nemli kalması uzun vadede metal parçaların içten korozyonunu hızlandırabilir. Bu durum daha çok kısa mesafede kullanılan ve egzozu çalışma sıcaklığına sık ulaşmayan otomobillerde görülebilir.

Motor tamamen ısındığında su damlaması kesiliyor ve araç soğutma sıvısı eksiltmiyorsa genellikle endişe edilecek bir tablo yoktur.

Egzozdan su ve beyaz duman geliyorsa ne anlama gelir?

Burada su buharıyla gerçek anlamda yoğun beyaz egzoz dumanını birbirinden ayırmak gerekir. Soğuk havadaki normal buhar motor ısındıkça büyük ölçüde kaybolur. Motor tamamen sıcak olmasına rağmen egzozdan yoğun beyaz duman çıkmaya devam ediyorsa soğutma sıvısının yanma odasına ulaşma ihtimali araştırılabilir.

Silindir kapak contası hasarı bu durumun olası nedenlerinden biridir. Conta, yanma odası ile soğutma kanalları arasındaki sızdırmazlığı kaybederse soğutma sıvısı silindire girebilir. Sıvı yanma sırasında buharlaşarak egzozdan yoğun beyaz duman şeklinde çıkabilir.

Silindir kapağındaki veya motor bloğundaki bazı hasarlar da benzer sonuçlar oluşturabilir. Bazı motorlarda EGR soğutucusundaki iç kaçaklar da soğutma sıvısının egzoz sistemine ulaşmasına yol açabilir.

Böyle bir arızada genellikle yalnızca egzoz görüntüsü değişmez. Genleşme kabındaki soğutma sıvısı seviyesi düşebilir, motor sıcaklığı yükselebilir veya soğutma sisteminde normalden fazla basınç oluşabilir.

Beyaz dumanın yalnızca ilk çalıştırmada mı yoksa sıcak motorda da mı devam ettiği bu nedenle önemli bir ayrımdır.

Egzozdan fazla su gelmesi conta yakıldığı anlamına gelir mi?

Egzozdan gelen su miktarı tek başına silindir kapak contası hakkında kesin sonuç vermez. Yoğunlaşma nedeniyle egzoz içerisinde biriken su bazı koşullarda beklenenden fazla görünebilir. Aracı çalıştırdıktan sonra egzoz ucundan art arda damlalar çıkması bile tek başına conta arızasının kanıtı değildir.

Conta hasarından şüphelenmek için başka belirtiler aranmalıdır. Açıklanamayan soğutma sıvısı kaybı, motorun sık sık hararet yapması, sıcak motorda kesilmeyen yoğun beyaz duman ve soğutma sistemindeki anormal basınç daha anlamlı ipuçlarıdır.

Motor yağına soğutma sıvısı karışması bazı conta arızalarında görülebilir ancak bu da her zaman ortaya çıkmaz. Yağ normal görünürken silindir ile soğutma kanalı arasında kaçak bulunması mümkündür.

Egzozdan gelen sıvının gerçekten soğutma sisteminden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamanın yolu tahminden çok motorun diğer belirtilerini birlikte değerlendirmektir. Soğutma sıvısının seviyesi düzenli olarak kontrol edildiğinde açıklanamayan bir azalma olup olmadığı daha kolay anlaşılır.

Conta şüphesi güçlüyse soğutma sisteminde yanma gazı testi, basınç testi ve gerekli motor kontrolleriyle kaçak doğrulanabilir.

Egzozdan su geliyorsa ne zaman servise gidilmeli?

Motor soğukken birkaç damla su geliyor, araç ısındıkça damlama ve beyaz buhar kayboluyorsa çoğu durumda servis gerektiren bir arıza bulunmaz. Aracın hararet yapmaması ve soğutma sıvısı seviyesinin sabit kalması da normal yoğuşma ihtimalini destekler.

Durum sıcak motorda da devam ediyorsa tabloya eşlik eden belirtilere bakılabilir. Genleşme kabındaki sıvının düzenli azalması, hararet göstergesinin normalin üzerine çıkması veya egzozdan kalın beyaz duman gelmesi soğutma sisteminin kontrol edilmesini gerektirir.

Motorun düzensiz çalışması veya ilk çalıştırmada belirgin tekleme de soğutma sıvısının silindirlerden birine girdiği bazı arızalarda görülebilir. Böyle bir durumda yalnızca egzoz ucunu incelemek yeterli olmaz.

Soğutma sıvısı ciddi biçimde eksiliyorsa sıcak motorda genleşme kabı veya radyatör kapağını açmak tehlikelidir. Basınç altındaki sıcak sıvı dışarı püskürebilir.

Kısacası egzozun ucundaki birkaç damla su çoğu zaman motorun verdiği kötü bir haber değildir. Asıl ayrım motor ısındıktan sonra ortaya çıkar. Damlalar kayboluyor ve sıvı seviyesi değişmiyorsa büyük ihtimalle gördüğünüz şey sıradan yoğuşmadır. Beyaz duman devam ediyor ve soğutma sıvısı eksiliyorsa egzozdaki su artık tek başına değerlendirilmemelidir.