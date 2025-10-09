Ekim 2025: En Güçlü Android Telefonlar Belli Oldu

Piyasada çok sayıda Android telefon bulunuyor. Peki Ekim 2025 itibarıyla en güçlü Android telefonlar hangileri. İşte Antutu testlerine göre sonuçlar

Şu anda piyasada Android telefon satın almak istiyorsanız çok fazla seçenek mevcut. Samsung’dan Xiaomi’ye, OPPO’dan vivo’ya kadar birçok farklı marka her segmentten cihazlar sunuyor. Peki şu anda en güçlü Android telefonlar hangileri. Ekim 2025 için güncel en güçlü telefonlar listesiyle karşınızdayız.

Bu liste, performans ölçümünde en çok dikkate alınan kıstaslardan biri olan Antutu puanları baz alınarak oluşturuldu. Listeye baktığımızda tanıdık birçok modelin yer aldığını görebiliyoruz. Gelin lafı uzatmadan şu anda en güçlü Android telefonlara birlikte göz atalım.

Ekim 2025 itibarıyla en güçlü Android telefonlar

Xiaomi 17 Pro Max - 3.507.568 puan Xiaomi 17 Pro - 3.503.549 puan Xiaomi 17 - 3.492.556 puan IQOO Neo 10 Pro+ - 3.342.128 puan vivo X200 Ultra - 3.324.527 puan Red Magic 10S Pro+ -3.204.561 puan OPPO Find X8 Ultra - 3.137.585 puan HONOR GT Pro - 3.132.141 puan vivo X200S - 3.063.873 puan Redmi K80 Pro - 2.948.253 puan

Listeye baktığımızda ilk 3 sırada yeni tanıtılan Xiaomi 17 serisi cihazların olduğunu görüyoruz. Zirvede 3.507.568 puanla Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB RAM ve 1 TB depolamayla gelen Xiaomi 17 Pro Max yer alıyor. Aynı işlemci, RAM ve depolamaya saihp Xiaomi 17 Pro ise ikinci sırada. 4'te Snapdragon 8 Elite işlemcili 16 GB RAM'li IQOO Neo 10 Pro+ yer alırken 5'te ise vivo'nun Snapdragon 8 Elite işlemcili X200 Ultra modeli var.

