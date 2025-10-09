Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple'ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone'dan MacBook'a Türkiye'de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Ekim 2025: En Güçlü Android Telefonlar Belli Oldu

Piyasada çok sayıda Android telefon bulunuyor. Peki Ekim 2025 itibarıyla en güçlü Android telefonlar hangileri. İşte Antutu testlerine göre sonuçlar

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Şu anda piyasada Android telefon satın almak istiyorsanız çok fazla seçenek mevcut. Samsung’dan Xiaomi’ye, OPPO’dan vivo’ya kadar birçok farklı marka her segmentten cihazlar sunuyor. Peki şu anda en güçlü Android telefonlar hangileri. Ekim 2025 için güncel en güçlü telefonlar listesiyle karşınızdayız.

Bu liste, performans ölçümünde en çok dikkate alınan kıstaslardan biri olan Antutu puanları baz alınarak oluşturuldu. Listeye baktığımızda tanıdık birçok modelin yer aldığını görebiliyoruz. Gelin lafı uzatmadan şu anda en güçlü Android telefonlara birlikte göz atalım.

Ekim 2025 itibarıyla en güçlü Android telefonlar

  1. Xiaomi 17 Pro Max - 3.507.568 puan
  2. Xiaomi 17 Pro - 3.503.549 puan
  3. Xiaomi 17 - 3.492.556 puan
  4. IQOO Neo 10 Pro+ - 3.342.128 puan
  5. vivo X200 Ultra - 3.324.527 puan
  6. Red Magic 10S Pro+ -3.204.561 puan
  7. OPPO Find X8 Ultra - 3.137.585 puan
  8. HONOR GT Pro - 3.132.141 puan
  9. vivo X200S - 3.063.873 puan
  10. Redmi K80 Pro - 2.948.253 puan

Listeye baktığımızda ilk 3 sırada yeni tanıtılan Xiaomi 17 serisi cihazların olduğunu görüyoruz. Zirvede 3.507.568 puanla Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB RAM ve 1 TB depolamayla gelen Xiaomi 17 Pro Max yer alıyor. Aynı işlemci, RAM ve depolamaya saihp Xiaomi 17 Pro ise ikinci sırada. 4'te Snapdragon 8 Elite işlemcili 16 GB RAM'li IQOO Neo 10 Pro+ yer alırken 5'te ise vivo'nun Snapdragon 8 Elite işlemcili X200 Ultra modeli var.

Listedeki modelleri detaylı incelemek isterseniz:

iPhone 17 Pro Rakibi Xiaomi 17 Pro Tanıtıldı: İşte Etkileyici Özellikleri ve Fiyatı! iPhone 17 Pro Rakibi Xiaomi 17 Pro Tanıtıldı: İşte Etkileyici Özellikleri ve Fiyatı!
Xiaomi'nin Yeni Göz Bebeği Xiaomi 17 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! Xiaomi'nin Yeni Göz Bebeği Xiaomi 17 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Fotoğraf Makinesini Aratmayan Yeni Amiral Gemisi vivo X200 Ultra Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! Fotoğraf Makinesini Aratmayan Yeni Amiral Gemisi vivo X200 Ultra Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Steam Kütüphanenizdeki Oyunları Bile Oynayabileceğiniz Oyuncu Telefonları Red Magic 10S Pro Serisi Tanıtıldı Steam Kütüphanenizdeki Oyunları Bile Oynayabileceğiniz Oyuncu Telefonları Red Magic 10S Pro Serisi Tanıtıldı
5 Kameralı Amiral Gemisi Katili Telefon OPPO Find X8 Ultra Duyuruldu: İşte Ağzınızı Açık Bırakacak Özellikleri 5 Kameralı Amiral Gemisi Katili Telefon OPPO Find X8 Ultra Duyuruldu: İşte Ağzınızı Açık Bırakacak Özellikleri
Devasa Batarya, Yepyeni İşlemci ve Dahasıyla Gelen Amiral Gemisi Telefon vivo X200s Tanıtıldı! Devasa Batarya, Yepyeni İşlemci ve Dahasıyla Gelen Amiral Gemisi Telefon vivo X200s Tanıtıldı!
Piyasadaki En Yeni Özelliklerle Donatılan Redmi K80 Pro Resmen Duyuruldu Piyasadaki En Yeni Özelliklerle Donatılan Redmi K80 Pro Resmen Duyuruldu
