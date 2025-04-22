vivo amiral gemisi X200 serisine X200s modelini de ekledi. Telefon, küçük olmasına rağmen birbirinden etkileyici özelliklerle geliyor.

vivo dün gerçekleştirdiği bir etkinlikle amiral gemisi X200 serisine yeni telefonlar eklemişti. Bunlardan ilki çok güçlü bir cihaz olan Ultra’ydı. Diğeri ise X200s modeliydi. Bu içeriğimizde yeni tanıtılan X200s’in detaylarına bakacağız.

X200s, yine amiral gemisi segmentinde ama daha küçük bir model olarak karşımıza çıkıyor. Arkada yuvarlak kamera kurulumu ve önde delikli ekran tasarımıyla o premium hissiyatı verdiğini söyleyebiliriz.

vivo X200s neler sunuyor?

Telefonda 6,67 inçlik 1260x2800 çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekranla geliyor. Bu ekranda, 5000 nite kadar çıkan etkileyici bir maksimum parlaklık oranı sunuluyor. Parmak izi sensörü de ekranın içine yerleştirilmiş.

vivo X200s modelinde MediaTek’in yeni işlemcisi Dimensity 9400+ kullanılmış. Bu son teknoloji işlemci sayesinde telefon performans konusunda çok etkileyici olacak. Ona 12/16 GB RAM seçenekleri ve 1 TB’a çıkan depolama seçenekleri eşlik ediyor.

X200s, standart X200’den küçük olsa da kamera konusunda geri kalmamış. Öyle ki arkada 50 MP’lik ana, 50 MP’lik 3x optik zoom destekli telefoto ve 50 MP’lik ultra geniş kamera görüyoruz. Önde ise 32 MP’lik selfie kamerası bulunuyor. Kardeşleri gibi bu cihazda da ZEISS iş birliği devam ediyor ve üstün kalite görüntüleme deneyimi sunuluyor.

Telefonun en önemli kısımlarından biri bataryası. Öyle ki 6200 mAh’lik 90W hızlı şarj destekli devasa bir bataryayla geliyor. Kutudan Android 15 tabanlı OriginOS ile çıktığını belirtelim. Beyaz, siyah, mor ve yeşil olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunulacak.

vivo X200s teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç, 1260x2800, 120 Hz, AMOLED, 5000 nit İşlemci MediaTek Dimensity 9400+ RAM 12/16 GB LPDDR5X Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 Arka kamera 50 MP (f/1.57), 50 MP (f/2.57), 50 MP (f/2.0) Ön kamera 32 MP (f/2.0) Batarya 6200 mAh (90W) İşletim sistemi Origin OS 15 (Android 15)

vivo X200s fiyatı