Ekran videosu çekme işlemleri için hem Windows hem de macOS işletim sistemlerinde bazı araçlar mevcut. Bu araçlar dışında farklı şekillerde ekran videosu kaydetmek için üçüncü parti yazılımlar kullanabiliriz. Peki Windows ve macOS'ta ekran videosu çekme nasıl yapılır?

Windows ve macOS işletim sistemlerinde harici bir program kullanmadan ekran kaydı yapmanız münkün. Bu yazımızda sizler için Windows 10 ve macOS cihazlarınızdan nasıl ekran videosu çekme işlemi yapabileceğinizi derledik.

Ekran videosu çekme işlemi ayrıca üçüncü parti uygulamalar ile de mümkün. Sizler için konuyla ilgili tüm detaylı derlediğimiz bu yazımızda mümküm mertebe ücretsiz olan üçüncü parti uygulamalarına yer vermeye çalıştık.

MacOS ekran videosu çekme nasıl yapılır?

Adım #1: Shift + Command + 5 tuşlarına aynı anda basın.

Shift + Command + 5 tuşlarına aynı anda basın. Adım #2: Karşınıza çıkan pencereden ‘’Tüm Ekranı Kaydet’’ seçeneğine tıklayın.



Karşınıza çıkan pencereden ‘’Tüm Ekranı Kaydet’’ seçeneğine tıklayın. Adım #3: Ekran kaydını durdurmak ekrandaki kayıt ikonuna tıklayın ya da Command+ Control+ Esc tuşlarına basın. Çektiğiniz ekran kaydı otomatik olarak masaüstüne kaydedilecek.

Ekran kaydını durdurmak ekrandaki kayıt ikonuna tıklayın ya da Command+ Control+ Esc tuşlarına basın.

Eski sürüm macOS'da QuickTime Player ile ekran videosu kaydetme nasıl yapılır?

Adım #1: Launchpad'e girip, QuickTime Player'ı başlatın.



Launchpad'e girip, QuickTime Player'ı başlatın. Adım #2: Menü çubuğunun sol üst köşesinde bulunan Dosya'yı tıklayın

Menü çubuğunun sol üst köşesinde bulunan Dosya'yı tıklayın Adım #3: Açılan menüde listelenen Yeni Ekran Kaydı seçeneğini tıklayın.



Açılan menüde listelenen Yeni Ekran Kaydı seçeneğini tıklayın. Adım #4: Açılan pencerede Sistem Tercihlerini Aç butonuna tıklayın

Açılan pencerede Sistem Tercihlerini Aç butonuna tıklayın Adım #5: Sistem Tercihleri'nde QuickTime Player'ın yanındaki onay kutusuna tıklayın. QuickTime'ı yeniden başlatmanız gerekebilir.



Sistem Tercihleri'nde QuickTime Player'ın yanındaki onay kutusuna tıklayın. Adım #5: Fare tıklamaları eklemek veya kaldırmak, mikrofonu kullanmak ve videonun hedefini belirlemek için Seçenekler'i tıklayın.

Fare tıklamaları eklemek veya kaldırmak, mikrofonu kullanmak ve videonun hedefini belirlemek için Seçenekler'i tıklayın. Adım #6: Karşınıza araç çubuğu ile ekran kaydına başlayabilirsiniz.



MacOS’un eğer eski bir sürümünü kullanıyorsanız ve cihazınız güncelleme almıyorsa, ilk belirttiğimiz yerleşik yöntem kısayolu çalışmayacak. Alternatif bir yol olarak üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymadan QuickTime Player ile ekran kaydı alabilirsiniz.

Windows ekran videosu çekme nasıl yapılır?

Şimdi adımlar kısmına geçebiliriz:

Adım #1: Başlat menüsünden Ayarlar ikonuna tıklayın.



Başlat menüsünden Ayarlar ikonuna tıklayın. Adım #2: Açılan ayarlar penceresinden Oyun ikonuna tıklayın.



Açılan ayarlar penceresinden Oyun ikonuna tıklayın. Adım #3: "Oyun kliplerini ve ekran görüntülerini kaydedin ve Oyun çubuğu kullanarak yayınlayın" seçeneğini aktif hale getirin.

Adım #4: Artık Windows+G tuşlarına basın,

Artık Windows+G tuşlarına basın, Adım #5: Açılan çubuk üzerinden ekran kaydı alabilir, durdurabilirsiniz. Kaydı durdumak için Windows+Alt+R kısayolunu kullanabilirsiniz.



ekran kaydı alabilir, durdurabilirsiniz.

Windows için ekran kaydedici uygulama önerileri:

Powerpoint

OBS

iSpring Free Cam

Camtasia

Apowersoft

Ezvid

Powerpoint ile ekran kaydı nasıl alınır?

Adım #1: PowerPoint uygulamasını açtıktan, Ekle sekmesini ve ardından en sağdaki Medya panelinde bulunan Ekran Kaydı düğmesini tıklayın. "Alan seç" sadece belirlediğiniz bir bölgeyi kaydedebilirsiniz.

PowerPoint uygulamasını açtıktan, Ekle sekmesini ve ardından en sağdaki Medya panelinde bulunan Ekran Kaydı düğmesini tıklayın. Adım #2: Kayıt tuşuna tıklayın ya da Windows+Shift+R tuşlarını kullanın.

Kayıt tuşuna tıklayın ya da Windows+Shift+R tuşlarını kullanın. Adım #3: Kaydı durdurmak için duraklat butonuna tıklayın,

Kaydı durdurmak için duraklat butonuna tıklayın, Adım #4: Aldığınız ekran kaydını kaydetmek için PowerPoint'te görüntülenen videoya sağ tıklayın.

Aldığınız ekran kaydını kaydetmek için PowerPoint'te görüntülenen videoya sağ tıklayın. Adım #5: Açılan menüden, medyayı Farklı Kaydet seçeneğini seçebilirsiniz.

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OBS programını daha çok Twitch yayıncılarından biliyoruz, ancak program ekran videosu çekme işlemi yapmanız için de gerekli olanları sağlıyor. Ekran kaydetmenin yanı sıra webcam kaydı, ses kaydı, ekrana ek banner’lar koyma, özel sahneler yaratma ve farklı pencereleri yakalama gibi birçok özelliği bulunuyor. Filigran olmadan sınırsız tam kayıt olanağı sunan, açık kaynak kodlu OBS programı tamamen ücretsizdir.

iSpring Free Cam bir başka ücretsiz sunulan, Windows için ekran videosu çekme imkanı yaratan uygulamadır. Ekstra olarak kaydını aldığınız videoyu da program içerisinden düzenleyebiliyorsunuz.

Camtasia ekran videosu çekme özelliğinin yanı sıra içinde barındırdığı birçok farklı özellikle beraber kullanıcısına verimlilik sunuyor. Ücretsiz video kaydedici ve düzenleme programı olan Camtasia ile harici bir kameradan çektiğiniz görüntüleri HD olarak bilgisayara düzenleyerek aktarmanız bile mümkün.

Apowersoft uygulaması tamamen web tabanlı bir ekran videosu çekme uygulaması olduğu için listemizde bulunan diğer uygulamalardan ayrılıyor. İlk kullanımda bir defaya mahsus fazla yer kaplamayan bir kurulum dosyasını bilgisayarınıza yükleyerek, programdan ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. Apowersoft ile kurulum dosyasını indirdikten sonra web sitene giderek "Kayda başla" demeniz yeterli.

Ezvid, tek bir tuş ile aynı anda webcam ve ekran kaydetmeyi başlatabildiğiniz çok pratik bir diğer ücretsiz ekran kaydedici program. Ezvid ile Kaydettiğiniz videoları uygulamadan çıkış yapmadan YouTube gibi platformlarda yayınlayabiliyorsunuz. Uygulamanın tek eksik yanı çok fazla yer kaplaması. Windows için paylaştığımız ekran kaydı alabileceğiniz listedeki uygulamalar hakkında daha detaylı bilgileri derlediğimiz ‘’Windows İçin En İyi 11 Ekran Kaydedici Program’’ başlıklı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Windows ve MacOS bilgisayarlarınızdan nasıl ekran videosu çekme işlemi yapacağınızı anlattığımız yazımızın sonuna geldik. Peki sizce ekran kaydı özelliği konusunda macOS mu daha başarılı yoksa Windows mu? Sorunun cevabı ile birlikte eğer listede bahsi geçen uygulamalardan birini kullanıyorsanız deneyimlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.