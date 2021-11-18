Elektriğe Tüketim Sınırı Geliyor: Aşanlar Fazla Ödeyecek

Elektrik faturalarından TRT payı ve enerji fonunu kaldıran yasa bugün Meclis’e sunuldu. Fakat yasa, beraberinde elektrik faturaları için tartışma yaratacak yeni bir düzenleme de getirdi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarında yer alan ve enerji tüketim miktarı üzerinden %0,7 oranında alınan enerji fonu kesintisinin ve aktif elektrik enerjisi bedeli üzerinden %2 oranında alınan TRT payının kaldırılacağını açıklamıştı. İşte bunu sağlayacak yasa, bugün meclise sunuldu.

AK Parti tarafından meclise sunulan yasa, elektrik faturaları için yeni bir düzenlemeyi de beraberinde getirdi. Teklifte, elektrik faturalarında kademeli sistem de yer aldı. Bu düzenlemeyle birlikte hanelerin gerekli ihtiyaçlarının ortalaması kadar elektrik tüketimi için daha ucuz tarife belirlenirken, aynı şekilde daha fazla elektrik tüketen aboneler içinse daha pahalı tarife belirlenecek.

Düzenleme, elektrik tüketimine sınırlama getiriyor

Bu düzenleme, TBMM’ye sunulan yasa teklifiyle 6446 sayılı Elektrik Piyasası yasasında yapılan değişiklikle gerçekleşecek. Yasanın 17. maddesinde yer alan “Kurul tarafından tüketici özelliklerine göre abone grupları veya yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla ayrı tarifeler belirlenebilir.” cümlesinde ‘abone grupları’ ibaresinden sonra, “bu abone grupları için elektrik enerjisi tüketim miktarına göre farklı” ibaresi ekleniyor.

Amaç verimliliği artırmak:

İlgili düzenlemeyi hayata geçirecek maddenin gerekçesindeyse aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun, elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasına teşvik etmesi, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların da fazla tüketim maliyetine katlanmasının amaçlandığı belirtildi. Bu düzenlemeyle maliyetler için bir çalışma yapılmasının ve normal tüketim miktarına uygun olarak bir kademenin belirlenmesinin ve tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetlerin bu kademe üstünde tüketim yapan aynı abonelere yansıtılmasının amaçlandığı eklendi.

Üst limit belirlenecek, limiti aşanlar normal tarife üstü faturayla karşılaşacak:

Bu yetkiyle birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tüketicilere göre bir çalışma yapmasının beklendiği öğrenildi. Bu çalışmada tüketicilerin ortalama elektrik tüketimi belirlenecek ve bu sırada bir ailenin kullandığı televizyon, buzdolabı, ütü gibi tüketimlerinin aylık ortalamaları dikkate alınacak.

Çalışmayla birlikte yasanın gerekçesinde de belirtildiği üzere belirli bir kilovatsaatlik üst limit belirlenecek. Bu limitin üstünde tüketim yapanlar, normal tarifenin üzerinde bir faturayla karşılaşacak.