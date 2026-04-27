Volkswagen, 2028’de tanıtılması beklenen tamamen elektrikli Golf 9 için önemli açıklamalarda bulundu. Şirket, geliştirme sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini duyururken yeni modelin tasarımı ve altyapısı hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Volkswagen’in efsane modeli Golf, köklü bir değişimin eşiğinde. Yıllardır içten yanmalı motorlarla özdeşleşen bu model, artık tamamen elektrikli bir geleceğe hazırlanıyor. Üstelik bu geçiş, markanın söylediğine göre oldukça planlı ve sorunsuz ilerliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şirketten gelen son açıklamalar, Golf 9’un sadece bir model güncellemesi olmayacağını açıkça gösteriyor. Yeni nesil Golf, Volkswagen’in elektrikli araç vizyonunun en önemli temsilcilerinden biri olacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yeni Golf 9 bildiğiniz Golf olmayacak: İşte altyapısı ve tasarım yaklaşımı

Volkswagen, yeni Golf’ün SSP platformu üzerine inşa edileceğini doğruladı. Bu platform, markanın gelecekteki tüm elektrikli araçlarının temelini oluşturacak ve daha yüksek menzil, daha iyi performans ve gelişmiş yazılım özellikleri sunacak.

Tasarım tarafında ise işler biraz daha heyecan verici. Gelen bilgilere göre Volkswagen, Golf’ün ikonik hatlarını tamamen çöpe atmıyor. Volkswagen konuyla ilgili yaptığı açıklamada teknik geliştirme başkanı Kai Grünitz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Golf Mk4’ü hatırlatıyor; o model büyük bir sıçrama olmuştu. Ancak bu modern görünümlü, zamansız bir araç. Bence çok beğeneceksiniz. Tasarım açısından bakarsak, yeni elektrikli Golf’ümüz %96-97 oranında hazır. Andy [Mindt] ile bir oran modeliyle başladık. O kadar iyiydi ki Thomas Schäfer ve ben sürece dahil olup ‘Hiçbir şeye dokunmayın’ dedik."

2028 hedefi netleşti: Ama benzinli Golf hemen bitmiyor

Elektrikli Golf 9’un 2028 civarında tanıtılması planlanıyor. Ancak Volkswagen, bu süreçte içten yanmalı Golf modellerini bir anda rafa kaldırmayacak. Yani bir süre daha hem elektrikli hem de benzinli Golf modellerini birlikte göreceğiz.

Bu da markanın ani bir dönüşüm yerine daha kontrollü bir geçiş planladığını gösteriyor. Hem mevcut kullanıcıları kaybetmemek hem de elektrikli pazarda güçlü kalmak için oldukça mantıklı bir strateji.