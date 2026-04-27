Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Elektrikli Golf Hakkında Resmi Açıklama: Tasarımı Buna Benzeyecek

Volkswagen, 2028’de tanıtılması beklenen tamamen elektrikli Golf 9 için önemli açıklamalarda bulundu. Şirket, geliştirme sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini duyururken yeni modelin tasarımı ve altyapısı hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Volkswagen’in efsane modeli Golf, köklü bir değişimin eşiğinde. Yıllardır içten yanmalı motorlarla özdeşleşen bu model, artık tamamen elektrikli bir geleceğe hazırlanıyor. Üstelik bu geçiş, markanın söylediğine göre oldukça planlı ve sorunsuz ilerliyor.

Şirketten gelen son açıklamalar, Golf 9’un sadece bir model güncellemesi olmayacağını açıkça gösteriyor. Yeni nesil Golf, Volkswagen’in elektrikli araç vizyonunun en önemli temsilcilerinden biri olacak.

Yeni Golf 9 bildiğiniz Golf olmayacak: İşte altyapısı ve tasarım yaklaşımı

Volkswagen, yeni Golf’ün SSP platformu üzerine inşa edileceğini doğruladı. Bu platform, markanın gelecekteki tüm elektrikli araçlarının temelini oluşturacak ve daha yüksek menzil, daha iyi performans ve gelişmiş yazılım özellikleri sunacak.

Tasarım tarafında ise işler biraz daha heyecan verici. Gelen bilgilere göre Volkswagen, Golf’ün ikonik hatlarını tamamen çöpe atmıyor. Volkswagen konuyla ilgili yaptığı açıklamada teknik geliştirme başkanı Kai Grünitz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Golf Mk4’ü hatırlatıyor; o model büyük bir sıçrama olmuştu. Ancak bu modern görünümlü, zamansız bir araç. Bence çok beğeneceksiniz. Tasarım açısından bakarsak, yeni elektrikli Golf’ümüz %96-97 oranında hazır. Andy [Mindt] ile bir oran modeliyle başladık. O kadar iyiydi ki Thomas Schäfer ve ben sürece dahil olup ‘Hiçbir şeye dokunmayın’ dedik."

2028 hedefi netleşti: Ama benzinli Golf hemen bitmiyor

Elektrikli Golf 9’un 2028 civarında tanıtılması planlanıyor. Ancak Volkswagen, bu süreçte içten yanmalı Golf modellerini bir anda rafa kaldırmayacak. Yani bir süre daha hem elektrikli hem de benzinli Golf modellerini birlikte göreceğiz.

Bu da markanın ani bir dönüşüm yerine daha kontrollü bir geçiş planladığını gösteriyor. Hem mevcut kullanıcıları kaybetmemek hem de elektrikli pazarda güçlü kalmak için oldukça mantıklı bir strateji.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Volkswagen, Otomotiv Sektörünü Derinden Etkileyecek Yeni Bir Stratejiye Geçiyor

Volkswagen, Otomotiv Sektörünü Derinden Etkileyecek Yeni Bir Stratejiye Geçiyor

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

Tesla Türkiye’ye Bakanlıktan ÖTV Cezası: 1.300’den Fazla Satış İncelendi

Tesla Türkiye’ye Bakanlıktan ÖTV Cezası: 1.300’den Fazla Satış İncelendi

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Gang of Dragon'ın Geliştiricisi YouTube Kanalını ve Tüm Videolarını Sildi!

Gang of Dragon'ın Geliştiricisi YouTube Kanalını ve Tüm Videolarını Sildi!

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

