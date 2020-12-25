Elektrikli Otomobillerde Lastik Seçimi Menzili Nasıl Etkiler

Engineering Explained adlı YouTube kanalının paylaştığı yeni video, elektrikli otomobillerde lastik seçiminin neden önemli olduğunu gösteriyor. Videoda ayrıca farklı lastiklerin menzil üzerindeki etkisinden de bahsediliyor.

Çoğu araç sahibi, görünüş itibarıyla düşük profilli lastikleri ve büyük tekerlekleri tercih ediyor ancak 'Engineering Explained' adlı YouTube kanalının paylaştığı yeni bir video, bunun pek de iyi bir şey olmadığını gösteriyor. Sunucu Jason Fenske, daha kalın lastik yanaklarının dünyayı kurtarmaya nasıl yardımcı olacağını anlatıyor.

Video, özellikle lastik seçiminin elektrikli otomobil yelpazesini nasıl etkileyebileceğine odaklanıyor. Elektrikli otomobiller, bunun gibi değişikliklere içten yanmalı motora sahip araçlara kıyasla daha duyarlıdırlar zira içeride daha az enerji taşırlar. Bu nedenle verimlilikteki küçük bir düşüş bile menzil üzerinde büyük bir etkiye neden olabilir.

Lastik seçiminin menzil üzerindeki etkisi:

Fenske, tekerlek çapının menzil üzerindeki etkisini hesaplamak için elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın verimlilik testi için EPA'ya sunduğu araç dirençleri verilerini kullandı. Sonuç olarak saatte 120 kilometre hızla sürülen bir Tesla Model 3 Performance'ın 20 inçlik tekerleklerle 18 inçlik tekerleklere kıyasla yaklaşık 65 kilometre daha az yol gittiği anlaşıldı. Tekerlek seçenekleri arasında küçük farklılıklar olsa da benzer sonuçlar Model S Performance ve Model X Performance için de gözlemlendi.

Bu farklılıklar, daha büyük tekerleğe sahip arabaların daha fazla elektrik kullandığı anlamına geliyor. Dolayısıyla emisyonları gerçekten azaltmak istiyorsak, daha büyük yanaklı lastikler kullanmamız gerekiyor. Fenske, bu lastiklerin düşük profilli lastikten daha ucuz olacağını ve elektrikten tasarruf etmeye de yardımcı olacağını söylüyor.

Videoda ayrıca lastik genişliği ve lastik bileşiminin elektrikli otomobil yelpazesini nasıl etkileyebileceğinden de detaylıca bahsediliyor. Buna göre daha geniş lastikler, daha büyük temas alanına sahiptir ve kavramayı artırır fakat aynı zamanda otomobilin ön cephe alanını da artırarak aerodinamik sürtünme sağlar. Bununla birlikte 205 milimetreden 305 milimetrelik bir lastiğe geçişin, 320 kilometrelik sürüşte menzili yalnızca 4,5 kilometre azalttığını da belirtelim.

Elektrikli otomobiller, tipik olarak kavrama yerine verimliliği ön plana çıkaran düşük yuvarlanma dirençli lastikler kullanır. Bu noktada yola daha iyi yapışan lastikler, elektrikli aracın daha iyi yol tutmasını sağlasa da menzilden ödün vermek zorunda kalabilirsiniz. Fenske, performans lastiklerinin 320 kilometrelik sürüşte menzili 85 kilometre kadar kısalttığını söylüyor.