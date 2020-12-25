Tamamen yenilenen ve sadece lüks segmente hitap eden Mercedes-Benz S-Serisi, Türkiye'de dudak uçuklatan fiyatıyla satışa sunuldu. Araç, 3,0 litrelik dizel bir motora sahip olmasının yanısıra, sürücüye konforlu ve güvenli sürüş deneyimi yaşatmak için tasarlanmış.

Mecedes-Benz, geçtiğimiz yıl içerisinde markanın en prestijli serilerinden birisi olan S-Serisi'nde yeniliğe gideceklerini duyurmuştu. Tamamen yenilenen ve birçok teknolojik özelliğe sahip olan Mercedes-Benz S-Serisi, nihayet Türkiye’de de satışa sunuldu.

Şu anda Türkiye’ye gelen ilk modellerin arasında, S 400 d 4MATIC L bulunuyor. 3.0 litrelik dizel motora ve 330 beygire sahip bu model, son derece lüks olmasının yanısıra canavar gibi bir performans gösteriyor.

S-Serisi, dijital kokpitle beraber konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor

Mercedes-Benz, hem sürüş deneyimini artırmak hem de sürüşü daha güvenli bir hale getirebilmek için S-Serisi'ne birçok teknolojik yenilik getirmiş. Dev otomobil üreticisi, MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) adı altında, devasa bir multimedya ekranı ve dijital gösterge paneli ile sürücü odaklı bir sürüş deneyimi sunuyor.

Araç aynı zamanda sahip olduğu Energizing konfor programları sayesinde hem sürücüye hemde yolculara konforlu bir yolculuk sağlıyor. Konfor programlarının içerisinde aktif ambiyans aydınlatması, kapsamlı koltuk ayarı, 4 yönlü sırt desteği ve çeşitli masaj modları yer alıyor.

Güvenlik ön planda tutulmuş

Mercedes-Benz Serisinde kullanılan E-ACTIVE BODY CONTROL, en ön plana çıkan donanımlardan birisi. Araç, bu özellik sayesinde süspansiyon sistemini kullanarak araç gövdesini yükseltebiliyor. Bu özellik, araç çukurlu yollara girdiğinde, arazide kullanıldığında ve yan taraflardan darbe aldığı zaman gövdeyi korumak için otomatik bir şekilde aktif oluyor.

Mercedes-Benz Intelligent Drive ise sürücüye kolaylık sağlaması için tasarlanmış. Sürüş yardımı ve güvenlik konusunda sürekli tetikte olan bu özelliğin amacı, uzun yolculuklarda sürücüye binen sorumluluğu ve yükü en aza indirmek.

Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC L motoru ve fiyatı

S 400 D4MATIC L, tam 3,0 litrelik bir motora sahip olacak. 330 beygir güç üretebilen bu motor, 100 kilometrede ortalama 8,0 litre yakıt tüketimine sahip. Aralık 2020 itibariyle satışa sunulan bu modelin Türkiye fiyatı, 3.713.500 TL olarak belirlendi.