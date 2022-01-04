31 Aralık gecesi elektrik tarifelerine yapılan ve yüzde 130'a ulaşan zam, elektrik motorlu otomobil sahiplerinin de canını yaktı. Zamlı fiyatlar, araçların şarj maliyetini yüzde 109 ila yüzde 130 aralığında artırdı. Tesla Model 3'ün 72 TL'lik şarj maliyeti, bugün 177 TL'ye ulaştı.

Türkiye'de bir otomobile sahip olmak gerçekten zor. Zorunlu trafik sigortası veya bakım masraflarını bir kenara bıraktığımızda bile karşımıza çıkan vergiler ile akaryakıt fiyatları, bir yere arabasıyla gitmek isteyen vatandaşı defalarca düşündürüyor. Özellikle de 2021'in sonunda akaryakıt fiyatlarının ulaştığı son nokta, bir depo yakıt masrafını iyiden iyiye artırmış durumda. Bazı vatandaşlar ise bu masraftan kurtulmak için elektrik motorlu araçlara geçiş yapıyorlar.

Ancak elektrik motorlu araçların maliyetleri de yükselmiş durumda. 31 Aralık gecesi elektriğe gelen ve yüzde 130'a ulaşan zam, şarj istasyonlarının fiyatlarını değiştirdi. Konuyla ilgili bir araştırma yapan Sözcü ise çok çarpıcı sonuçlara ulaştı. Öyle ki elektrik motorlu araçlara sahip olan vatandaşlar, 2021'e kıyasla yüzde 109 ila yüzde 130 aralığında daha fazla ödeme yapmak durumunda kalmaya başladılar...

2021'de 72 TL'ye mal olan şarj, artık 177 TL

Yapılan araştırmalara göre AC Tip 2 soketler için 7.4 kW'a kadar olan şarj hizmeti, 2021'de dakika başına 25 kuruştu. Aynı hizmetin bugün fiyatı ise 55 kuruşa çıktı. Yani yüzde 120'lik bir artış mevcut. Aynı soketlerden 11 kW ve üzerinde hizmet alınması durumunda ise dakika başına 1,15 TL ödeme yapılması gerekecek. Bu tutar, 2021'de yalnızca 51 kuruştu. Aradaki fark, yüzde 109. DC CCS ve CHAdeMO tipi soketlerdeki dakika fiyatları ise 50 kW'a kadar olan hizmet için yüzde 129 artışla 3,9 TL'ye yükselmiş durumda.

Popüler modellerin şarj maliyetleri nasıl değişti?

Elektrik motorlu araçlar dediğimizde akıllara gelen ilk model, hiç şüphesiz Tesla Model 3. Yapılan araştırmalara göre Tesla Model 3 sahibi bir vatandaş, 2021'de bataryasını yüzde 80’e kadar şarj etmek için yalnızca 72 TL ödüyordu. Aynı işlemin bugünkü maliyeti 177 TL'ye ulaşmış durumda. Porsche Taycan'da da durum pek farklı değil. Bir Taycan sahibi, geçtiğimiz yıl 122,5 TL ödeme yaparak bataryasını şarj edebiliyordu. Aynı vatandaşın bugün ödemesi gereken tutar, 276,5 TL olarak kayıtlara geçti. Tesla Model 3 ve Porsche Taycan'a kıyasla daha ulaşılabilir bir elektrikli otomobil olan Hyundai Kona'nın yüzde 80'lik şarj dolum hizmeti ise 114 TL’den 260 TL’ye ulaşmış durumda...