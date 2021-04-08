Scooter paylaşım sistemi Martı'nın araçlarından biri, bir esnafın dükkanının kepenklerine bağlandı. Bu nedenle dükkanını kapatamayan esnaf, durumu internetten paylaştı. Paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.

Son yılların en popüler girişimlerinden biri, bir scooter paylaşım sistemi olan Martı. Martı'nın sahip olduğu elektrikli araçları kiraladıktan sonra belli bir noktada kilitleyerek bırakıp gidiyoruz. Ancak zaman zaman bu araçlar çok alakasız yerlere kilitlenip gidilebiliyor.

Bir esnaf, kepenklerine kilitlenen araç nedeniyle dükkanını kapatıp gidemediğini ifade etti. Bu durumu sosyal medyaya da taşıdı. Yaşanan olaya çok farklı tepkiler gelirken bazı kişiler esnafı, bazı kişiler ise firmayı bu durumdan sorumlu tuttu.

Martı scooter'ı kim çekmeli tartışması

Tartışmanın başlangıç noktası olan Martı'nın kepenklere bağlanması konusunda bazı kişiler, Martı'yı 3 liraya söküp başka bir yere bağlamanın çözüm olacağını savunuyor. Dükkan sahibi ise sorunun Martı firması tarafından çözülmesini talep ediyor. Şu ana kadar Twitter'dan gelen "Başka yere bağla" sorularına karşılık "Neden 3 lira vermek zorunda kalayım ki?" minvalinde cevaplar veriyor.

Genel olarak baktığımızda da duruma gelen tepkiler karışık. Bazı kişiler esnafı desteklerken bazı kişiler ise sorunu çözmenin çok daha kolay olacağını söylüyor. Aslında insanların kişisel alanlarına Martı park edilmez. Apartman girişlerine, kaldırımların eğimli rampalarına, apartman ağızlarına Martı bırakılmaz. Hele kaldırımı diklemesine kesecek şekilde Martı hiç koyulmaz. Modern zamanların adabı bunu gerektirir.

Tartışma devam ediyor

Twitter, ekşi sözlük gibi mecralarda da vatandaşlarımız konuyla ilgili olarak görüşlerini paylaşmaya devam ediyor. Bu oldukça ilginç olayda Martı, gelen şikayetlere kayıtsız kalmakla suçlanıyor. Firmadan henüz yapılmış bir açıklama da yok.

Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Martı mı yoksa esnaf mı haklı?