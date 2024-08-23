ElevenLabs, metinleri yapay zekâ ile sese çevirebilen uygulaması Reader'ı dünya çapında kullanıma sundu. Türkçe desteğine de sahip bu ücretsiz uygulama, PDF'lerden haberlere kadar tüm metin tabanlı içerikleri size okuyabiliyor.

Yapay zekâ desteğiyle doğal ses üretme konusunda en önde gelen şirketlerden biri olan ElevenLabs, geçtiğimiz aylarda metinleri konuşmaya çevirme temalı uygulaması Reader’ı çıkarmıştı. Uygulama, bir süredir sadece ABD, Birleşik Krallık ve Kanada’dan kullanılabiliyordu.

Şirket, şimdi ise ElevenLabs Reader’ı dünya çapında iOS ve Android kullanıcıları için sunmaya başladı. Üstelik uygulamaya 32 adet yeni dil desteği de eklendi. Bunlar arasında Türkçe de var.

Reader uygulaması ne işe yarıyor?

ElevenLabs Reader, basitçe anlatacak olursak herhangi bir metni yapay zekâ yardımıyla sese çevirip okuyabiliyor. Kullanıcılar, PDF’leri, makaleleri, haberleri ve herhangi bir metin tabanlı dosyayı yükleyip yapay zekâya okutabiliyor.

Uygulamada birden fazla yapay zekâ sesi seçeneği mevcut. Yani hepsini dinleyerek istediğiniz sesi seçebiliyorsunuz. Bu yapay zekâ sesleri, doğal bir şekilde konuşabiliyor. Yani o robot hissi minimuma indirilmiş. Türkçe dil desteği de gayet iyi bir şekilde doğal hissettirebiliyor.

Reader uygulaması şimdilik tamamen ücretsiz. Yani direkt indirip ondan yararlanmaya başlayabilirsiniz. Ancak şirket, ileride ücretli bir premium paket çıkarabileceğini söylemiş. Bunun ne zaman olacağı belli değil.

ElevenLabs Reader’ı indirmek için: