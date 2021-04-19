İngiltere'de çevrimiçi alışveriş ile bir kilo elma sipariş eden bir adam, elmalar ile birlikte kendisine bir iPhone SE gönderildiğini belirtti. Söz konusu olayın, alışverişin yapıldığı Tesco isimli market zincirinin bir kampanyası olduğu anlaşıldı.

Özellikle pandemi hayatımızı istila ettiğinden beri çevrimiçi alışverişin popülaritesi katlanarak arttı. Ancak çevrimiçi alışveriş platformlarında yoğunluğun öngörülemez şekilde artması, hem çevrimiçi alışveriş kampanyalarının artmasına hem de siparişlerde sık sık yanlışlık yapılmasına neden olabiliyor.

İngiltere merkezli bir perakende market zinciri olan Tesco, yeni girişiminin bir parçası olarak tüketicileri fazlasıyla memnun eden bir kampanya başlattı. Aslına bakacak olursak şirket, kampanya ile ilgili herhangi bir duyuruda bulunmadı bu nedenle kampanya dahilindeki ürünlerden birini sipariş edenler, hiç beklenmedik sürprizlerle karşılaşabiliyorlar.

Çamaşır makinesi tableti sipariş edenler Samsung tablet hediye aldı

Tesco'nun söz konusu sürprizlerinden birine maruz kalan Nick James isimli biri, yaşadıklarını Twitter üzerinden anlattı. Söz konusu paylaşıma göre James, Tesco'nun Click and Collect (Tıkla ve Topla) adlı hizmetindeki siparişine bir kilo elma da eklemişti ancak Tesco'nun kampanya dahilindeki sürprizi olarak 1 kilo elma ile birlikte bir iPhone SE 2020 de hediye aldı.

Üstelik Tesco'nun kampanyadaki sürprizleri iPhone SE ile de sınırlı değil. Apple AirPods, iPhone 12 mini, Samsung Galaxy Tab A7, Nokia 3.4, Motorola E7, Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Lime ve Galaxy Fit 2 de Tesco'nun tüketicilere siparişlerindeki bir ürün karşılığında hediye ettiği elektronik ürünler arasında bulunuyor.

Paylaşılan bilgilere göre Tesco'nun söz konusu kampanyası geçtiğimiz hafta başlamıştı ve bugün sona erecek. Dolayısı ile İngiltere'de yaşayanların sürpriz bir iPhone ya da Samsung tablet hediye almak için son bir şansı bulunuyor. Sizce Türkiye'de buna benzer bir kampanya yapılsaydı nasıl bir sürpriz ile karşılaşırdık? Yorumlarınızı bekliyoruz.