Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter üzerinden tartışmalı bir paylaşım yaparak Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile 'hamile erkek' emojisini kullanarak dalga geçti. Musk, bu benzetmenin yanı sıra Twitter'a da göndermede bulundu.

260 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı konumunda olan Elon Musk, iş hayatı kadar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile de gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde popüler sosyal medya platformu Twitter’ın önce bir kısmını satın alan, daha sonra da tamamını satın almak istediğini açıklayan Musk, şimdi yine yaptığı bir paylaşımla gündem oldu.

50 yaşındaki ünlü milyarder, satın almak istediği Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla kendisi gibi bir milyarder olan Microsoft kurucusu Bill Gates’e adeta diss attı. Bunun yanı sıra Musk, tweet’in devamında da Twitter’ın içerik yönetimine gönderme yapmayı ihmâl etmedi.

Musk, ‘hamile’ emojisi kullanarak Bill Gates ile dalga geçti

Elon Musk, geçtiğimiz saatlerde Twitter üzerinden dünyanın en zengin dördüncü insanı Bill Gates’e yönelik bir paylaşım yaptı. Musk, Bill Gates’in göbeğine dikkat çektiği fotoğrafın yanına Apple’ın tartışma yaratan ‘hamile erkek’ emojisini koyarak Microsoft kurucusu ile dalga geçti. Musk, bu fotoğrafın üstüne “Eğer hızlıca ereksiyonunuzu kaybetmek istiyorsanız” ifadelerini ekledi. Birçok insan Musk’ın paylaşımını eleştirirken bazıları da komik buldu.

Buna ek olarak Musk, bu tweet’in altında paylaştığı bir fotoğrafta Twitter yönetimine de göndermede bulundu. Platformdaki ifade özgürlüğüne defalarca kez dikkat çeken Musk, altı tane kapşonlu figürün bulunduğu bu fotoğraf hakkında “Shadow ban konseyi tweet’i inceliyor” ifadelerine yer vererek Twitter’ın içerik yönetimine atıfta bulundu.

İkilinin mesajları sızdırılmıştı

Musk ile Bill Gates arasındaki bir konuşmanın da geçtiğimiz gün sızdırıldığını belirtmek gerek. Tarihi bilinmeyen ekran görüntülerinde Bill Gates’in Musk ile hayırseverlik konusunda konuşmak istediği görülüyor. Ancak Musk, Gates’e Tesla hisseleri ile ilgili “Hâlen yarım milyar dolarlık açığa satış pozisyonun var mı?” sorusunu yöneltiyor. Gates ise “Pozisyonu kapatmadığım için üzgünüm, hayırseverlik konusunda konuşmak istiyorum” cevabını veriyor. Açığa satış (short) ne diye soracak olursanız; bu yöntem, hisselerin düşeceğine inanan yatırımcıların uyguladığı bir yöntem. Yani bir nevi Gates, Tesla hisselerinin düşeceğine dair borsada yarım milyar dolarlık bir bahis oynuyor.

Mesajlaşmaların doğru olduğunu; ancak sızdıranın kendisi olmadığını aktaran Musk, bunun ardından da Gates’e, “Üzgünüm; ancak iklim değişikliğine karşı büyük mücadele veren Tesla’ya karşı açığa satış pozisyonunuz varken hayırseverlik teklifinizi ciddiye alamam” ifadelerini kullanıyor.

Kısacası Elon Musk, daha önce birçok kez Mars, Bitcoin, elektrikli araçlar gibi konularda kendisini eleştiren Bill Gates’e yönelik paylaşımı bu sebeplerden dolayı yapmış olabilir.