Elon Musk, Bitcoin'in tarihi rekorlar kırmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda iki sevgilinin Bitcoin ve Ethereum fiyatını takip ettiği görülüyor. Ancak söz konusu ekranda Bitcoin için 69 bin dolar gösterildiği de dikkatlerden kaçmadı.

Dünden beri herkes, kripto para birimlerine odaklanmış durumda. Çünkü Bitcoin, 66 bin doların üzerine çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Yatırımcılar, yaşanan bu gelişmeyle keyiflenirken, bugüne kadar Bitcoin'i duymuş ancak yatırımdan kaçmış olan kişiler ise adeta saç baş yoldu. Zira bu kripto para birimi, son bir aylık süreçte yüzde 40 civarında değerlenmişti.

Yaşanan son gelişmeler, sosyal medyanın gündemine doğrudan yansıdı. Herkesin tanıdığı ünlü isimler de adı sanı duyulmamış kendi halinde insanlar da Bitcoin'le ilgili sayısız paylaşım yaptılar. O paylaşımları yapan isimlerden bir tanesi de tahmin edebileceğiniz üzere Elon Musk'tı. Musk, Bitcoin fiyatının yükselişiyle nasıl keyiflendiğini gösterdi.

Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımı

Elon Musk'ın yaptığı paylaşımda iki sevgilinin sarılıp, bir ekran üzerinden Bitcoin ve Ethereum'un fiyatını takip ettiği görülüyor. Ekranda Bitcoin'in 69 bin dolar, Ethereum'un ise 4.200 dolar olduğu anlaşılıyor. Paylaşımdaki dikkat çeken detay ise Dogecoin'in bulunmaması. Bilindiği üzere Elon Musk, büyük bir Dogecoin yatırımcısı.

Bitcoin, saat 09:05 itibarıyla 65 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor. Ethereum 4.180 dolar, Binance Coin 500 dolar, Cardano 2,27 dolar, Solana 184 dolar, Ripple 1,15 dolar, Polkadot 44,10 dolar ve Dogecoin ise 0,25 dolar seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.