Tesla CEO'su Elon Musk'a Cybertruck'ın suya dayanıklılığı konusunda bir soru soruldu. Musk, bunun üzerine Cybertruck'ın suda bir süre yüzebileceğini belirtti. Daha önce de araçları hakkında böyle iddialarda bulunan Musk daha fazla detay vermedi.

Tesla CEO'su Elon Musk'a Cybertruck'ın sudan geçme kabiliyeti hakkında soru sorulması üzerine Musk, aracın bir süre suyun üstünde batmadan yüzebileceğini iddia etti. Bir Twitter kullanıcısı, Musk'a "Hiç Cybertruck'ın sudan geçme derinliğini düşündün mü? Ben avlanıyorum, balık tutuyorum ve bazen nehirlerden geçmem gerekiyor. Bunu aracıma zarar vermeden yapabilir miyim?" şeklinde bir soru sordu.

Musk ise kullanıcıya "Evet. Hatta bir süre batmadan yüzebilecek" şeklinde cevap verdi. Bunun dışında Musk, aracın ne kadar süre suyun üzerinde kalabileceği gibi ekstra bilgileri belirtmemeyi tercih etti. Musk, daha önce de Tesla araçları hakkında henüz özellikler belli değilken suyun üzerinde batmama gibi bazı iddialarda bulunmuştu.

Model S de yüzebiliyor:

Şirketin geliştirdiği bir diğer araç Model S de kısa süreliğine tekne olarak kullanılabilecek kadar iyi yüzüyor. 2016 yılında Electrek, otomobilin suyla doldurulmuş tünelden geçtiğini bildirdikten sonra Musk aracın sızdırmaz batarya düzeneğini konu alarak bir tweet atmıştı. Musk, 2018 yılında da Tesla Roadster modelinin motorları hakkında "Belki bir Tesla'nın uçmasına bile izin verecek" demişti.

Cybertruck çok ses getirmişti:

Tesla, Cybertruck aracını geçtiğimiz sene kasım ayında duyurmuştu. Araç, en büyük motoruyla 804 kilometreye varan menziliyle birlikte çok ses getirmişti. Tasarımın da diğer araçlara benzememesi çok konuşulmuştu. Bazı kişiler aracın tasarımını beğenirken bazılarıysa tasarımı alay konusu hâline getirmişti. Tesla, Cybertruck'ın dışındaki paslanmaz çeliği kendisi üretiyor ve bu çelik asla bükülmüyor.

Cybertruck'ın gerçekten yüzüp yüzemeyeceği bilinmiyor ancak aracın aynı segmentte bulunduğu diğer araçlara göre daha iyi bir konumda olduğu söylenebilir. Cybertruck, ilerde elektrikli bir pick-up ailesine dönüşebilir.