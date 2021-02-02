Dünyanın en zengin ikinci insanı Elon Musk, son derece aktif kullandığı Twitter'ı bir süreliğine kullanmayı bırakacağını açıkladı. Ünlü milyarder, platformdan neden ayrıldığını ve ne zaman geri döneceğini açıklamadı.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, 45 milyona yakın takipçisiyle Twitter’ı en aktif kullanan iş insanlarından birisi. Kurduğu her cümle ile piyasada büyük etkiler yaratmayı başaran Musk, daha önce Signal adlı bir şirketin yanlışlıkla değer kazanmasını sağlamış, açıklamasına #bitcoin ekleyerek kripto paranın değerini artırmıştı.

Ünlü milyarder, birkaç saat önce yaptığı açıklamayla birlikte son derece aktif kullandığı Twitter’dan bir süreliğine ayrılma kararı aldığını belirtti. Twitter hesabından “Twitter’da bir süreliğine yokum.” yazılı bir tweet paylaşan Musk’ın neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor.

Bu Twitter'ı ilk bırakışı değil

Daha önce Bitcoin gibi kripto paralar ve GameStop olaylarıyla ilgili tweetler atan Musk’ın paylaşımları, insanları etkilemekle kalmayıp harekete geçirmeye başlamıştı. Bitcoin’in destekçisi olduğunu belirten Musk, Twitter’a bitcoin etiketi koyduktan sonra Bitcoin piyasasında %15’lik bir artış gözlemlenmiş ve ünlü milyarder ClubHouse uygulamasında Bitcoin trenine geç kaldığını, 8 yıl önce yatırım yapması gerektiğini itiraf etmişti.

Musk, daha önce de Twitter’a ara vermiş, hatta hesabını sileceğini dile getirmişti. Ancak Musk platformdan uzun süre ayrı kalamamıştı ve açıklamasının ardından 2 gün sonra tekrar bir tweet atmıştı. Son derece aktif olarak kullandığı ve üretken paylaşımlar yapan Musk, neden böyle bir karar aldığını ve ne kadar süreliğine Twitter’dan uzak kalacağını henüz açıklamadı. Musk’ın yeni kararı, önceki örneklere bakıldığı zaman pek fazla ciddiye alınmıyor ve birçok insan ünlü milyarderin kısa bir zamanda Twitter’a geri döneceğini düşünüyor.