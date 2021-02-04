Tesla CEO'su Elon Musk, vermiş olduğu bir röportajda son dönemde yoğun eleştiriler alan Tesla model otomobilleri hakkında yeni bir açıklama yaptı. Ünlü milyarder, üretim hacmi artırıldığı zaman kalite konusunda bazı sıkıntılar ortaya çıktığını, insanların üretim esnasında değil, üretimin başında ya da istikrarlı bir şekilde başarı elde edildiği zaman Tesla alması gerketiğini belirtti.

Tesla Model 3’ün özellikle 2020 yılında yoğun bir şekilde üretime girmesi, elektrikli otomobilin ağır eleştiriler almasına yol açmıştı. Yüzlerce Model 3 sahibi, arabanın boyası konusunda şikayetlerini dile getirmiş, araba eleştirileri ile ünlü endüstri analisti Sandy Munro da böyle bir aracın piyasaya sürüldüğüne inanamadığını belirtmişti.

Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlere arabaya sert eleştiriler yapan Munro’ya yeni bir röportaj verdi. Tüm eleştirileri kabul eden ve Model 3’teki hataların giderileceğini belirten Musk, üretim konusunda istikrarlı bir şekilde başarı elde edildiği zaman Tesla alınması gerektiğini açıkladı.

“Üretim hacmi arttığı zaman her şeyi düzgün bir şekilde yapmak zorlaşıyor”

Tesla Model 3 ve Model Y’nin yüksek hacimde üretilmeye başlanması, her bir araca karşı detaylı incelemeyi engelleyen bir durum oldu. Üretim bandını hızlandırmanın son derece zorlu bir süreç olduğunu dile getiren Musk, her şeyi iyi bir şekilde kontrol edemediklerini ve bu yüzden de otomobillerde birden fazla sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

Musk, yaşanan sıkıntılardan en büyüğünün boya problemi olduğunu, boyanın kurumasına izin vermeden farklı işlemler yapmaya başladıkları için boya kalitesinde inanılmaz derecede problem yaşadıklarını itiraf etti.

Röportaj sırasında Munro, Musk’a ne zaman bir Tesla alması gerektiğini sordu. Musk’ın cevabı ise şu şekilde oldu; "Yeni bir Tesla’yı ya üretimin en başlarında, ya da her şey yerli yerine oturduğu zaman alın. Çünkü üretim hacmini artırdığımız zaman her şeyi düzgün yapmak çok zorlaşıyor.”