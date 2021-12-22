Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, The Babylon Bee kanalındaki söyleşisinde duyarcılığın uygarlığa karşı en büyük tehdit olduğunu açıkladı. Musk, mizah yapmanın sorun yaratmaması gerektiğini belirtti.

Sosyal medyadaki aktifliği ve zaman zaman yaptığı ilginç açıklamalarıyla tanıdığımız SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, bugün birçok kişinin hak vereceği, kimisininse karşı çıkacağı bir açıklama yaptı. The Babylon Bee isimli YouTube kanalında söyleşiye katılan Musk, siyasi doğruculuk ve duyarcılık konularını eleştirdi.

Elon Musk, açıklamasında duyarcılık için ‘akıl virüsü’ tabirini kullandı. Musk, duyarcılığın muhtemelen modern uygarlığa karşı en büyük tehditlerden biri olduğunu ifade etti ve sözlerine “Mizah yapmak sorun yaratmamalı. Duyarcılık komediyi yasadışı bir hale getirmeye çalışıyor, bu da iyi değil. Mizahın olmadığı, nefret ve kınamayla dolu bir toplum mu istiyoruz?” şeklinde devam etti.

“Duyarcılık, temelde bölücü, ayrımcı ve nefret dolu”

Musk, duyarcılığın kendince neden kötü bir şey olduğuna dair bir örnek de verdi. Komedyen Dave Chappelle’e yapılan linçe karşı çıkan Musk, duyarcılığın temelde bölücü, ayrımcı ve nefret dolu olduğunu söyledi. Bununla birlikte ‘kötü insanlara, sahte bir erdem zırhıyla zalim davranabilmeleri için bir kalkan sağladığını’ belirtti.

ABD’li komedyen Dave Chappelle, Netflix’te yayımlanan The Closer adlı gösterisiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Chappelle’in hedef olmasının nedeniyse trans bireylerle ilgili yorumlarıydı. Kendisinin yorumları ifade özgürlüğü ve nefret söylemi tartışmalarının fitilini ateşlerken Chappelle’e bir destek, Netflix CEO’su Ted Sarandos tarafından verilmiş, ardından Sarandos, açıklamaları için özür dilemişti. Yaşananlara tepki olarak bazı Netflix çalışanları da greve gitmişti.