Yapay zekâ ve robotların üretimi büyük ölçüde üstlendiği bir gelecek öngören Elon Musk'a göre, geleneksel para birimleri önemini yitirebilir; zenginlik ise watt ve kütle gibi fiziksel ölçütlerle ifade edilebilir.

Para, insanlık tarihi boyunca kılık değiştirdi. Önce altın sikkeler vardı, sonra kâğıt paralar geldi; bugünse alışverişlerimizin önemli bir kısmını dijital hesaplar üzerinden, ekranlarda gördüğümüz rakamlarla yapıyoruz. Peki, bir gün paraya hiç ihtiyaç duymadığımız bir dünyada yaşasak nasıl olurdu? Elon Musk'ın gelecek tasviri, insanı ister istemez bu ihtimal üzerine düşündürüyor.

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Musk'a göre insanların ihtiyaç duyduğu hemen her şeyin bolca üretilebildiği bir dünyada doların, euronun, hatta kişisel servetlerin bugünkü anlamını koruması gerekmeyebilir. Çünkü her şeyin kolayca üretilebildiği bir yerde, zenginliği bugün alıştığımız gibi parayla ölçmenin ne anlamı kalır?

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Zenginlik watt ve kütleyle mi ölçülecek?

Musk'ın hayalindeki gelecekte zenginlik, banka hesabındaki sıfırlarla ölçülmeyebilir. Bunun yerine enerji, güç ve kütle gibi fiziksel ölçütler önem kazanabilir. Watt gücü ifade ediyor, tonaj ise kütleyle ilişkili bir ölçü. Yani bir şeyin değerini belirlerken kaç dolar ettiğine değil, ne kadar enerjiye ve fiziksel kaynağa karşılık geldiğine bakabiliriz.

Bir de insanlığın Dünya'nın ötesine geçtiğini, başka gezegenlerde yaşamaya başladığını düşünün. Böyle bir dünyada bugün alıştığımız ekonomik kurallar yeterli olmayabilir. Musk'ın öngörüsünde fizik yasaları, zenginliği ve ekonomik düzeni anlamanın başlıca ölçütlerinden birine dönüşüyor.

Yapay zekâ ve robotlar bolluk çağını başlatabilir

Musk'ın bu düşüncesinin arkasında, makinelerin üretim gücüne duyduğu güven var. Yapay zekâ ve robotlar insanların yaptığı işleri daha hızlı ve verimli biçimde üstlendikçe mal ve hizmet üretimi de bambaşka bir noktaya taşınabilir. İhtiyaç duyduğumuz şeyleri üretmek kolaylaştığında bugünün çalışma düzeni de değişir.

Musk'ın anlattığı dünyada insanlar, günlerini nasıl geçireceklerine karar verirken geçim derdini eskisi kadar hesaba katmak zorunda değil. Kimi toprağa dönüp kendi sebzesini yetiştiriyor, kimi resim yapıyor, kimi de yıllardır aklını kurcalayan bir konunun peşine düşüyor. Makine üretimi üstlendikçe insanın emeğiyle, boş zamanıyla ve ihtiyaçlarıyla kurduğu ilişki de başka bir hâl alıyor.

Kişisel servetlerin sonu

Dünyanın en zengini Musk bile bir gün kendi servetinin bugünkü anlamını yitirebileceğini düşünüyor. Ağır vergilerin servetini azaltabileceğini söyleyen iş insanına göre, paranın önemini kaybettiği bir dünyada torunlarına bırakacağı miras da bugünün ölçüleriyle aynı değeri taşımayacak. Sonuçta, herkesin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir dünyada milyarlarca dolara sahip olmak, bugünkü kadar büyük bir ayrıcalık anlamına gelmeyebilir.