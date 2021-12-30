Elon Musk'tan Başarılı Olmak İsteyen Gençlere 5 Tavsiye

Tesla, SpaceX, The Boring Company ve Neuralink şirketlerinin kurucusu Elon Musk, başarılı olmak isteyenlerin kulağına küpe olacak 5 tavsiye paylaştı. Musk'ın tavsiyeleri, özellikle gençler için altın niteliğinde.

Günümüzde dünya üzerinde en fazla etki yaratan insanlardan birisi olmayı başaran Elon Musk; Tesla, SpaceX, Neuralink ve The Boring Company şirketlerinin kurucusu ve CEO’su olarak yaşamına devam ediyor. Bu yıl açık ara farkla dünyanın en zengin insanı olarak listelerin başına yerleşen Musk, bugün kendisini ilham alan pek çok gence önemli tavsiyelerde bulundu.

Elon Musk, katıldığı Lex Fridman podcastinde gelecekte iyi bir yere gelmek ve dünyaya olumlu etkide bulunmak isteyen gençlere beş önemli tavsiyede bulundu. Musk’ın gençlere uygulamasını önerdiği 5 tavsiye şu şekildeydi:

Elon Musk’ın gençlere 5 tavsiyesi:

Faydalı olun:

Elon Musk’ın verdiği ilk tavsiye, ‘faydalı olmaya çalışın’ şeklinde oldu.

“İnsanlara ve dünyaya faydalı şeyler yapın. Faydalı olmak zor, çok zor. Eğer biri faydalı bir hayat yaşıyorsa, bu yaşamaya değer bir hayattır.”

Topluma katkıda bulunun:

Musk’ın gençlere verdiği ikinci tavsiye, ‘tükettiğinizden daha fazla katkıda bulunun’ şeklindeydi.

“Topluma pozitif bir net katkı sağlamaya çalışın. Bu hedeflenecek bir şey.”

Musk, gerçekten çalışarak günlük iş ortaya koyan birine çok saygı duyduğunu ekledi.

Lider olmaya çalışmayın:

Üçüncü tavsiye, sadece olmak için lider olunmaması gerektiği yönündeydi.

“Çoğu zaman lider olarak istediğiniz insanlar, lider olmak istemeyen insanlardır.”

Kitap okuyun ve bilgi alın:

Dördüncü tavsiye, kitap okunması ve olabildiğince fazla bilginin sineye çekilmesi şeklindeydi.

“İnsanları çok kitap okumaya teşvik ediyorum. Mümkün olduğu kadar çok bilgi almaya çalışın ve aynı zamanda iyi bir genel bilgi geliştirmeye çalışın. Böylece en azından bilgi dünyasının kaba bir görünümüne sahip olursunuz.”

İnsanlarla konuşun:

Musk’ın gençlere verdiği beşinci ve son tavsiyesi ise insanlarla konuşulmasıydı.

“Farklı yaşam alanlarından, farklı endüstrilerden, mesleklerden ve becerilerden insanlarla konuşun. Mümkün olduğunca çok şey öğrenin.”