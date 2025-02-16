Elon Musk, xAI'nin yeni sohbet botu Grok 3’ün mevcut yapay zekâ araçlarını geride bırakacak düzeyde güçlü olduğunu açıkladı. Tanıtım tarihi ise netlik kazandı.

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, yeni sohbet botu Grok 3’ün tanıtımı için geri sayıma geçti. Yapay zekâ dünyasında dikkat çekmesi beklenen model, pazartesi günü düzenlenecek bir gösterimle kamuoyuna tanıtılacak.

xAI, Grok 3 adlı yeni sohbet botunu pazartesi günü kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Şirket, Grok 3’ün mevcut yapay zekâ araçlarını geride bırakacak düzeyde güçlü bir model olduğunu belirtti. İşte detaylar!

Tanıtımına çok az kaldı

xAI'nin geliştirdiği Grok 3, sentetik verilerle eğitilerek, yaptığı hataları analiz edip düzeltme yeteneği kazandı. Elon Musk, bu modeli “dünyanın en akıllı yapay zekâsı” olarak tanımlarken mevcut yapay zekâ araçlarını geride bırakacağını ifade etti. Grok 3’ün duyurusu, Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'nde yapılan bir video konferans sırasında paylaşıldı.

Yeni sohbet botunun piyasaya sürülmesi, daha gelişmiş ve düşük maliyetli yapay zekâ çözümleri geliştirme yarışının tam da hız kazandığı bir döneme denk geliyor. Çin merkezli DeepSeek, OpenAI'nin ChatGPT modeliyle karşılaştırılan yapay zekâ modelinin ardından büyüme hedeflerini hızlandırarak uzman işe alımlarını artırıyor. Elon Musk ve OpenAI'nin kurucu ortağı Sam Altman ise şirketin geleceği konusunda uzun süredir fikir ayrılığı yaşıyor. İkili, 2015 yılında OpenAI’yi kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak birlikte kurmuştu.