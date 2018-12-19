Şehir içinde 240km/s hızla yolculuk gerçekleştirmeyi vadeden Hyperloop projesi resmen tanıtıldı. İlk test sırasında bir Tesla Model X, tünelin bir ucundan diğer ucuna gaz pedalına bile dokunmadan ulaştırıldı.

Bir süredir Birleşik Devletler’in en kalabalık ikinci şehri olan Los Angeles’in altını kazmakta olan Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olduğu Boring Company, nihayet hedefine ulaşmayı başardı. Şirket, elektrikli otomobilleri, motosikletlileri, yayaları ve bisikletlileri yerin altından saatte 240 kilometre hızla taşıyacak olan Hyperloop’un açılışını bugün gerçekleştirdi.

Hyperloop projesinin amacı, insanların şehir içinde belirli bir noktadan diğer bir noktaya trafiğe takılmadan hızlı bir şekilde ilerleyebilmesiydi. Ancak Hyperloop’u şehiriçi metrodan ayıran en önemli faktör, otomobillerin dahi kullanabiliyor olmasıydı. Açılış sırasında bir Tesla Model X, SpaceX’in Los Angeles’teki üssünden O'Leary Station’a ilerledi.

Hyperloop sisteminde otomobiller, sisteme ait rampaları kullanarak elektrikle çalışan bir platform üzerinde duruyor. Bu platform, üzerinde bulunan aracı varacağı noktaya kadar taşıyor ve araç sahibi, çıkış rampası ile yeniden otoyola dönüyor. Böylece şehir içinde otomobil ile bir noktadan diğerine hiç gaza basmadan ulaşabiliyorsunuz.

Yine de Hyperloop ile ilgili ilk gelen bilgiler pek de iç açıcı değil. Electrek, milyonlarca dolar harcanarak inşa edilen Hyperloop’un fazla sarsıntılı olduğunu belirtirken, CNN ise test sırasında Model X’in ortalama 50-55 km/s hızla ilerlediğini belirtti. Şehir içinde 50-55 km/s hızla ilerlemek ABD’nin en kalabalık kenti için iyi gibi görünse de şirketin vaatlerini tam olarak yansıtmıyor.

Testin ardından Twitter üzerinden bazı açıklamalarda bulunan Elon Musk, Hyperloop’un yalnızca Tesla araçlara değil, elektrikli ve otonom tüm araçlara hizmet edeceğini söylerken, tünelde bulunan Boring Loop adlı taşıma araçlarının da yaya ve bisikletlilere hizmet vereceğini belirtti. Elon Musk’a göre Hyperloop’un 240 km/s şehir içi ulaşım hızı, kullananlara ışınlandıklarını hissettirecek.