Son dönemlerde kripto paralarla iç içe olan Elon Musk, paylaştığı bir müziği NFT aracılığıyla satacağını açıkladı. Musk, fiyat ya da satış platformuna ilişkin bir açıklama yapmazken NFT satışlardan tanıdığımız beeple lakaplı dijital ortam sanatçısı, bu müziğe tam 69 milyon dolar teklif etti.

Son dönemlerde attığı her adımla gündem olmayı başaran milyarder girişimci Elon Musk, bu kez de kripto para dünyasında son zamanların en popüler alanı olan NFT'lere el attı. Dün gece Twitter'dan bir paylaşım yapan Musk, bir müziği NFT aracılığıyla satacağını duyurdu. Elon Musk'ın tweeti, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

NFT, yani değiştirilemez tokenlar, dijital ortamda üretilmiş olan bir eserin Blockchain teknolojisi ile imzalanması anlamına geliyor. Detaylarına buradaki içeriğimizde anlattığımız teknoloji, bugüne kadar da milyonlarca dolarlık satışların yaşanmasına yol açtı. Bunlardan bir tanesi, yalnızca 10 saniyelik bir videonun 6.6 milyon dolara satılmasıydı. Ayrıca Twitter kurucusu Jack Dorsey de kurduğu platformda yaptığı ilk paylaşımı, NFT aracılığıyla satmıştı.

Elon Musk'ın NFT ile satmak istediği müzik ise şu

Elon Musk'ın satmayı planladığı müzik, elektronik müzik türünde ve NFT'lerle ilgili. Bir de klibi olan bu parçada kupa benzeri bir yapı, bu yapının en üstünde NFT tabelası, "Hodl" ve "Computer" ifadeleri yer alıyor. Bu bağlamda computer ibaresi bilgisayar anlamına gelirken, hodl ise kripto para camiasında sıkça kullanılan ve "elinde tutmak, satmamak" anlamına gelen tabiri gözler önüne seriyor.

Elon Musk'ın yaptığı açıklama önemli olsa da hala bilinmeyen önemli şeyler var. Örneğin bu müziğin Blockchain akıllı kontratları ile imzalanıp imzalanmadığını bilmiyoruz. Ayrıca söz konusu paylaşımın hangi platformda satılacağı da şu an için bilinmezliğini koruyor. Ancak parçanın daha şimdiden alıcılarının olduğunu ifade edebiliriz. Hatta bunlardan en bilindik olanı, kendine ait dijital içerikleri NFT aracılığıyla satan "beeple" lakaplı sanatçı.

Şarkının dijital olarak imzalanmış haline 69 milyon dolar teklif edildi

Elon Musk'ın paylaşımına yorum yapan isimlerden bir tanesi beeple'dı. Bu şarkı için tam olarak 69 milyon dolar teklif eden sanatçı, Elon Musk'ın ilgisini çekmeyi başardı. beeple'ın yorumunu yanıtlayan milyarder, 420 milyon adet Dogecoin istediğini yazdı. Dolar bazında baktığımızda Musk'ın istediği şey, aslında 24 milyon 150 bin dolardı. beeple, bu talebi onayladı ancak Elon Musk'tan konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmedi. Elon Musk'ın Dogecoin istemesi, Musk'ın piyasadaki tüm Dogecoin'leri toplamak istediğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.