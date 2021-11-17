Elon Musk Sahip Olduğu Tüm Evlerini Sattı: İşte Nedeni

Milyarder iş adamı Elon Musk, bir yılı aşkın süredir tüm evlerini satmaya çalışıyor ve elinde kalan son evi de artık satmak üzere. Musk'ın ilanına bir teklif yapıldı ve Musk, bu teklifi kabul etti. Peki dünyanın en zengin insanı Elon Musk, sahip olduğu tüm evleri neden sattı?

2020 yılının mayıs ayında SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO’su Elon Musk, aldığı ilginç bir kararı Twitter’dan paylaşmıştı. Musk, neredeyse tüm fiziksel varlığını satacağını, hiçbir eve sahip olmayacağını açıklamıştı. Milyarderlerden görmeye alışık olmadığımız bu karar sonrasında Musk, gerçekten de evlerinin büyük çoğunluğunu sattı.

Fakat Musk’ın henüz tamamen satamadığı bir ev bulunuyor. Elon Musk, geçtiğimiz haziran ayında Twitter’da tüm evlerini satıp satmadığı sorusuna etkinlikler için kiralamaya verdiği bir evi haricindeki tüm evlerini sattığını açıklamıştı. Ardından beş gün sonra da bu evi de satmaya karar verdiğini belirtmişti. Evin özel bir yer olduğunu, orada yaşayacak geniş bir ailenin elinde bulunması gerektiğini de eklemişti. İşte o ev hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Evin satışı neredeyse tamamlandı:

Kaliforniya’nın Hillsborough kentinde yer alan o ev, Zillow isimli emlak sitesinde 31 milyon 990 bin dolardan listelendi. Bugüne kadar aynı şekilde duran ilanda bir güncelleme yapıldı ve ilanın durumu değiştirildi. Ev ilanının durumu, artık ‘satıcının teklifi kabul ettiğini, ancak alıcıyla satış şartlarını görüştüğü’ anlamına gelen ‘Şarta bağlı (Contingent)’ şeklinde etiketlendi. Yani evin satışı için bir anlaşma sağlandı ve artık satış işlemlerinin ne şartlar altında yapılacağı görüşülmeye başladı.

Elon Musk’ın yaklaşık 32 milyon dolara sattığı ev, yaklaşık 190 bin metrekarelik bir arsa üzerinde bulunuyor. 1916 yılında inşa edilen ev, 7 yatak odası, 10 banyo, deri kaplı duvarlara sahip bir kütüphane ve özel şeflere yönelik donanmış genişletilmiş bir mutfak ve diğer malikanelerle ortak pek çok noktaya sahip.

Peki Elon Musk neden bütün evlerini sattı?

Elon Musk, evlerini tam olarak neden sattığını kesin bir şekilde açıklamasa da buna işaret eden bazı açıklamalarda bulunmuştu. Şubat ayında Musk, şirket hisseleri haricinde hiçbir varlığa sahip olmayacağını ifade etti. Ardından yoğun iş günlerinde fabrikada ya da ofiste uyumayı sevdiğini, fakat çocukları için elbette bir yere ihtiyacı olduğunu belirtti. Bunun için de bir evi kiralayabileceğini açıkladı.

Aynı açıklamasında Musk, insanlığın bir uzay uygarlığı ve çok gezegenli bir tür hale gelmesinin önemli olduğunu düşündüğünü, Mars’ta bir şehir inşa etmenin de çok kaynak gerektireceğini belirtti. Bunun üstüne de “Mars’taki şehre mümkün olduğunca katkıda bulunabilmek istiyorum. Bu da çok fazla sermaye anlamına gelir.” ifadelerini kullanarak evlerini neden sattığına dair bir işaret verdi. Musk'ın tüm mal varlığını satmasında 'vergi' tartışmalarının da payı olduğu söylenebilir.