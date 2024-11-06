Amerika Birleşik Devleti’ndeki seçimin sonuna gelindi ve Donald Trump, başka olarak seçildi. Başkan adaylarına gelen ünlülerden destekler de gündemden düşmezken isimlerden en dikkat çeken Elon Musk oldu.

2007’de Obama’yı destekleyen, aynı yıl Hillary Clinton'a da bağış yapan Musk, 2016’da ise Trump’ı eleştiren açıklamalar yapmıştı.

Temmuz 2024’te ise Elon Musk, Donald Trump’ı destekleyen X paylaşımları ile dikkatleri çekti. Peki Musk’ın milyarlarca dolar yatırım yapmasının ve Trump’ı desteklemesinin altında ne olabilir? Siyasetten uzak duracağını söylediği hâlde bu siyasiden öte derin bir hamlenin işareti mi?

Musk'ın Trump'a desteğinin temellerine bakalım.

Tüm dünya biliyor ki Elon Musk, teknoloji dünyasında devrim yaratan projeleriyle tanınan bir girişimci ve dünyayı da kasıp kavuruyor. Ancak son dönemlerde siyasi arenada da sıklıkla söz ediliyor.

Musk, 2024 başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a açıkça destek vererek dikkatleri üzerine dikkat çekmekle kalmadı Trump'ın kampanyasını desteklemek için "America PAC" adlı bir süper PAC kurdu ve bu PAC'a 75 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.

Düzenlemelerde değişiklik vaadi

Musk’ın Trump desteğinin ardında öncelikle aşırı düzenlemelerin inovasyonu engellemesi geliyor. Musk’a göre bu düzenlemeler ile Amerika uzayda lider olma hedefinde zorlanıyor. Bir açıklamasında da Musk, “Trump’a oy vermek, Mars’a oy vermektir. Amerika’daki aşırı düzenlemenin neden olduğu boğulmayı durdurmadığımız sürece asla çok gezegenli bir medeniyet olamayacağız.” demişti.

Bunun yanı sıra şehirlerdeki yaşamı yüksek hızlı trenlerden çıkarıp gezegenler arası hâle getirmek isteyen Musk için yasalar ve düzenlemeler büyük engel ve Trump’ın hükûmet düzenlemelerini azaltma vaadi Musk’ın iş kombinasyonuyla uyuşuyor.

Vergi politikaları ve ekonomik çıkarlar da söz konusu.

Trump'ın vergi indirimleri ve iş dünyasına yönelik teşvikleri, Musk'ın şirketleri için finansal faydalar sunuyor. Özellikle SpaceX ve Tesla gibi şirketler, Trump yönetiminde daha az vergi yükü ve daha fazla teşvikle karşılaşılabilir. Bu da Musk'ın Trump'a olan bağını güçlendiriliyor.

Ayrıca Musk’ın “maliyet azaltma bakanı” olma planı gerçekleşirse Amerika tarihindeki en büyük kişiselleştirilmiş vergi indirimlerinden birini, Musk elde etmiş olacak. Bu da şirketlerinin vergilendirilmesinde epey bir kazanç demek.

Uluslararası ilişkiler ve Çin faktörü de var.

Musk'ın Çin'deki ticari çıkarları da Trump'a olan desteğinde rol oynuyor. Tesla'nın Çin'deki üretim kapasitesi ve pazar payını göz önüne aldığımızda, Musk'ın bu ülkeyle olan ilişkisi önemli oluyor.

Burada da Trump’ın Çin’e ticaret baskısı yapılması gerektiği, yüksek gümrükleri savunması da akıllara geliyor. Hele ki bu durum Musk’ı ciddi sıkıntıya sokabilir. Bu yüzden de Musk, belki de Çin ve ABD arasında bir köprü görevi görebilir.

Bakalım dünden sonra bu ikilinin iş birliği ile neler değişecek?

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