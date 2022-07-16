Twitter'ı satın almaktan vazgeçen Elon Musk'ın avukatları, şirketin geçtiğimiz günlerde açılan dava için makul olmayan bir şekilde acele ettiğini açıkladı. Ekip, davanın 2023 yılında başlamasını talep ettiklerini aktardı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla tüm dünyanın gündemine oturmuştu. 51 yaşındaki iş insanı, popüler sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolarlık bir teklifle satın almayı planladığını duyurmuştu. Ancak ilerleyen günlerde platform ile Musk arasında bazı olumsuzluklar yaşanmaya başlamıştı.

Yaşananların sonrasında ise Musk’ın platformu satın almaktan vazgeçtiği aktarıldı. Buna sebep olarak ise Twitter’ın sahte hesaplar hakkında doğru bilgi verilmemesi ve şirkette yaşanan işten çıkarmalar gösterilmişti. Twitter ise bu kararın ardından Musk’a dava açtı ve ünlü girişimcinin söylemlerini ‘bahane’ olarak nitelendirdi. Şimdi ise bu davayla ilgili gelişmeler yaşandı.

Musk, davanın 2023'e kadar gerçekleşmesini istemiyor

Elon Musk’ın hukuk ekibi, Twitter’ın açtığı dava ile ilgili konuştu. Yapılan açıklamalarda, şirketin makul olmayan bir şekilde hızlı yargılama talep etmesi gerekçe gösterilerek davanın gelecek yıla kadar başlamamasını istedikleri vurgulandı. Daha da açacak olursak Musk, davanın 2023 yılının şubat ayında başlamasını istiyor ve Twitter’ın bu konuda hızlı davrandığını düşünüyor.

Musk’ın avukatlarının açıklamalarıyla ilgili yorum yapmayan Twitter ise davanın önümüzdeki eylül ayının ortasında gerçekleşmesini talep ediyor. Bunun sebebi ise Musk ve şirket arasındaki birleşme anlaşmasının 24 Ekim’e kadar geçerli olması. Bu, Twitter’ın neden dava için acele ettiğinin bir göstergesi.

Bloomberg ve Reuters’ın haberlerine göre 19 Temmuz; yani önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir duruşma yapılacak. Bu duruşmada davanın ne zaman gerçekleştirileceğine karar verilmesi bekleniyor.