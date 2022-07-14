Twitter'dan Elon Musk'ın Gülen Kaka Emojisi Hakkında Suçlama

44 milyar dolarlık satın alımdan vazgeçen Elon Musk'ı dava eden Twitter, ilginç bir suçlamada bulundu. Şirket, Musk'ın gülen kaka emojisini 'aşağılayıcı davranışa' kanıt olarak sundu.

Elon Musk’ın nisan ayının başından bu yana devam eden Twitter’ı satın alma macerası, geçtiğimiz günlerde 180 derecelik bir viraja girmişti. Musk, 44 milyar dolarlık satın alımdan vazgeçtiğini açıklamıştı. Bu karar üzerine Twitter, Elon Musk’ı dava edeceğini açıklamış, hatta geçtiğimiz gece de süreci resmen başlatmıştı.

Elon Musk, Twitter’ı istediği bilgileri vermemekle suçlarken Twitter ise Elon Musk’ın kararını geçersiz sayıyordu. Twitter, kararın neden geçersiz olduğuna dair dava için kanıtlar hazırlamaya devam ederken, gece sunulan dava dosyasında Musk’a karşı ilginç bir suçlama yer aldı: Elon Musk’ın Twitter CEO’sunun paylaşımına attığı ‘gülen kaka’ emojisi, ‘aşağılayıcı davranış’ olarak nitelendirildi.

Elon Musk’ın aşağılamakla suçlandığı gülen kaka emojili paylaşımı:

Elon Musk söz konusu paylaşımı, o günlerde devam eden Twitter’daki bot hesap sayısı tartışması hakkında Twitter CEO’sunun açıklamalarına cevap olarak yapmıştı. Twitter, bot hesapların toplam sayının %5’ini oluşturduğunu belirtmiş, Musk ise bunun doğru olmadığını savunmuştu. Ardından Twitter CEO’su Parag Agrawal da kendi hesaplamalarının temelini açıklamıştı:

Elon Musk, suçlamaya cevap verdi:

Twitter, Elon Musk’ın gülen kaka emojisini aşağılayıcı davranış olarak değerlendirirken, bu suçlamaya Musk’tan da bir cevap geldi. Elon Musk, Shacknews’ın paylaşımına yanıt vererek gülen kaka emojisinin ‘saçmalık’ anlamına geldiğini söyledi. Gülen kaka emojisi, mahkeme tarafından gerçekten de aşağılayıcı davranış olarak görülürse bu, emojiler için de emsal bir karar olabilir…