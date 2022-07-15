Elon Musk'ın 76 yaşındaki babası Errol Musk, bugün akıllara ziyan bir açıklama yaptı. Baba Musk, kendisinden 41 yaş küçük üvey kızından çocuk yaptığını açıkladı. Üstelik bu dünyada "sadece üremek için varolduğumuzu" söyledi.

Geçtiğimiz günlerde kendi şirketindeki üst düzey yöneticisinden ikiz çocuğu olduğu ortaya çıkan Elon Musk, bu kez babasıyla ayrı bir tartışma yarattı. Elon Musk’ın 76 yaşındaki babası Errol Musk, yaptığı bir röportajda kendisinden 41 yaş küçük olan üvey kızından çocuğunun olduğunu açıkladı. Bu haber, elbette sosyal medyada yeni bir gündem oluşturdu.

The Sun’a konuşan Errol Musk, dört yaşından bu yana büyüttüğü üvey kızı ve Elon Musk’ın üvey kardeşi Jana Bezuidenhout ile 2019 yılında çocuk yaptıklarını paylaştı. Jana’nın annesi Heide ile 18 yıldır evli olan ve bugüne Heide ile iki çocuk yapan Errol, üvey kızıyla çocuğunun olduğunu açıkladıktan sonra “Bir çocuk sahibi daha olabilseydim olurdum. Olmamak için bir neden görmüyorum.” İfadelerini kullandı.

“Dünyada olmamızın tek nedeni üremek”

Errol Musk, röportajının devamında ise Jana ile kendisi arasındaki ilişkinin, Jana’nın iki kız kardeşini şaşırttığını (Neden acaba?) söyledi. “Jana onlar için kız kardeşti. Hala bu konu hakkında biraz garip hissediyorlar, çünkü onların kız kardeşi. Yarı kız kardeşi.” ifadelerini kullanan Errol, Musk’ın da çocuk yapma görüşlerine uyan şekilde “Dünyada olmamızın tek nedeni üremek.” ifadelerini kullandı. Elbette Errol Musk’ın Musk ailesinin ağacını karıştıran ve herkesi şaşırtan bu açıklaması, sosyal medyadan da ilginç ve komik tepkiler topladı. Gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi:

Errol Musk’ın şok edici açıklamasına gelen tepkiler:

*Manşet görseli, Murat Soner YouTube kanalının bir videosundan alınmıştır.