Elon Musk'ın Gizli Gizli İkiz Çocuk Yaptığı Ortaya Çıktı!

Business Insider tarafından ulaşılan mahkeme belgeleri, Musk'ın geçtiğimiz kasım ayında ikiz çocuklarının doğduğunu ortaya çıkardı. Üstelik çocukların annesi, Tesla ve Neuralink gibi Elon Musk'ın popüler girişimlerinde üst düzey görev yapan üst düzey bir yöneticiydi.

Geçtiğimiz aylarda doğum oranlarının düşmesinden yakınan ve daha çok çocuk yapılması gerektiğini söyleyen, ayrıca çalışanlarını taciz ettiği iddialarıyla mahkemelik olan Elon Musk, bugün şok eden bir haberle karşımıza geldi. Business Insider, 51 yaşındaki milyarderin geçtiğimiz kasım ayında bir ikiz çocuk sahibi olduğuna dair mahkeme belgelerine ulaştı. Üstelik çocuğun annesi, Neuralink’te görev yapan üst düzey yönetici Shivon Zilis idi.

Elde edilen belgeler, Musk ve 36 yaşındaki Zilis’in yeni doğan ikiz çocuklarının ismini değiştirmek istediğini gösteriyordu. Belgeye göre ikili, çocuklarının soy adının Musk olmasını, anne soyadının ise ikinci isim olmasını talep ediyordu. Söz konusu talep, Texas’taki hakim tarafından onaylandı. Musk'ın sahip olduğu 'bilinen' çocuk sayısı böylelikle 9'a çıktı.

Elon Musk ve ikizlerin annesi Shivon Zilis'in talebi:

Çocukların isimleri gizlilik gerekçesiyle Insider tarafından paylaşmazken, ikiz çocukların doğduğu süreçte Musk bir yandan da başka bir çocuğun daha babası olmuştu. İkizlerin doğduğu günden iki hafta sonra Musk’ın eski sevgilisi Grimes (Claire Boucher) da ikinci çocuklarına doğum yapmıştı.

Peki Shivon Zilis kimdir? Elon Musk ile nasıl tanıştı?

Shivon Zilis, teknoloji dünyasında başarılarıyla ismini günden güne daha fazla duyuruyor. 2008 yılında Yale Üniversitesi’nden ekonomi ve felsefe alanında lisans derecesini alan Zilis, kariyerine IBM’de başladı. Ardından Bloomberg Beta’ya geçiş yaptı. Zilis, 2015 yılında Forbes’un ’30 Yaş Altı’ listesine girmeyi başarmıştı.

Zilis’in Musk ile tanışıklığı ise OpenAI’da görev yaparken gerçekleşti. Günümüzde OpenAI’ın yönetim kurulundaki en genç isim olan Zilis, 2017 yılında Tesla’da proje yöneticisi olarak görev yaptı. Ardından Elon Musk’ın bir diğer şirketi olan Neuralink’e transfer oldu ve günümüzde operasyon ve özel projeler yöneticisi olarak görev yapıyor. Zilis’in adı, Musk’ın Twitter’ı satın aldıktan sonra başa koyabileceği isimler arasında da geçiriliyordu.