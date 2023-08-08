Elon Musk'ın varisi olarak görülen Zach Kirkhorn, Tesla'dan istifa etti. Ayrılışın nedeni ve kendisinin yeni işi açıklanmadı.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu, günümüzde elektrikli otomobil sektörünün en önemli aktörlerinden birisi olan Tesla, büyük bir kan kaybetti. 13 yıldır Tesla bünyesinde görev yapan ve hatta “Musk’ın varisi” olarak görülen Mali İşler Müdürü (CFO) Zach Kirkhorn, şirketten ayrıldı.

Ayrılış, Tesla’nın Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu açıklamayla duyuruldu. Kirkhorn, ayrılışı hakkında LinkedIn’den duyuru paylaşsa da neden Tesla’dan ayrıldığını açıklamadı. Açıklamasında Elon Musk’a teşekkür etti.

Kirkhorn'un istifa mesajı:

“Bu sabah Tesla, Finans Direktörü görevimden istifa ettiğimi duyurdu ve yerime Kıdemli Muhasebe Sorumlumuz Vaibhav Taneja geçti. Bu şirketin bir parçası olmak özel bir deneyim ve 13 yılı aşkın bir süre önce katıldığımdan beri birlikte yaptığımız işten son derece gurur duyuyorum. Bu geçişi desteklemek için sorumluluklarımı değiştirirken, pek çok kişinin mümkün olmadığını düşündüğü şeyleri başarmış olan Tesla'daki yetenekli, tutkulu ve çalışkan çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Elon'a pek çok insana ilham veren liderliği ve iyimserliği için de teşekkür etmek istiyorum.”

Kirkhorn, açıklamasına istifanın Tesla tarafından duyurulduğunu belirtti, dolayısıyla bazı kişilerin aklında gizliden gizliye kovulmuş olabileceği ihtimalini getirdi. Ancak olay aslında bu değil. ABD’de C seviyesindeki bir yöneticinin işe ayrılışı önce SEC’e bildiriliyor, ancak bu duyuru sonrasında yöneticinin kendisi kararını açıklıyor. Böylece olası manipülasyonların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kirkhorn’un Tesla’daki serüveni:

Kirkhorn, 2006 yılında aynı anda Pensilvanya Üniversitesi ve Wharton School’dan mezun olduktan sonra halihazırda finansal analiz stajyeri olarak çalıştığı Microsoft’ta stajına devam etti. Sonrasında danışmanlık şirketi McKinsey’de kıdemli iş analisti olarak görev aldı.

Kendisinin Tesla’ya dahil olması ise 2010 yılında gerçekleşti. Tesla’ya kıdemli analist olarak katılan Kirkhorn, 2014’te finans direktörü, 2018 yılında ise finans başkanı olarak görev yaptı. 30 Ocak 219’da Tesla’nın yeni CFO’su olarak görev yapmaya başladı.

Kirkhorn'un Tesla'nın büyük kârlılığa ulaşmasında büyük bir payı olduğu biliniyor. Kendisi, henüz yeni işini duyurmadı.