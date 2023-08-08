Elon Musk’ın kurucusu olduğu, günümüzde elektrikli otomobil sektörünün en önemli aktörlerinden birisi olan Tesla, büyük bir kan kaybetti. 13 yıldır Tesla bünyesinde görev yapan ve hatta “Musk’ın varisi” olarak görülen Mali İşler Müdürü (CFO) Zach Kirkhorn, şirketten ayrıldı.
Ayrılış, Tesla’nın Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu açıklamayla duyuruldu. Kirkhorn, ayrılışı hakkında LinkedIn’den duyuru paylaşsa da neden Tesla’dan ayrıldığını açıklamadı. Açıklamasında Elon Musk’a teşekkür etti.
Kirkhorn'un istifa mesajı:
Kirkhorn, açıklamasına istifanın Tesla tarafından duyurulduğunu belirtti, dolayısıyla bazı kişilerin aklında gizliden gizliye kovulmuş olabileceği ihtimalini getirdi. Ancak olay aslında bu değil. ABD’de C seviyesindeki bir yöneticinin işe ayrılışı önce SEC’e bildiriliyor, ancak bu duyuru sonrasında yöneticinin kendisi kararını açıklıyor. Böylece olası manipülasyonların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Kirkhorn’un Tesla’daki serüveni:
Kirkhorn, 2006 yılında aynı anda Pensilvanya Üniversitesi ve Wharton School’dan mezun olduktan sonra halihazırda finansal analiz stajyeri olarak çalıştığı Microsoft’ta stajına devam etti. Sonrasında danışmanlık şirketi McKinsey’de kıdemli iş analisti olarak görev aldı.
Kendisinin Tesla’ya dahil olması ise 2010 yılında gerçekleşti. Tesla’ya kıdemli analist olarak katılan Kirkhorn, 2014’te finans direktörü, 2018 yılında ise finans başkanı olarak görev yaptı. 30 Ocak 219’da Tesla’nın yeni CFO’su olarak görev yapmaya başladı.
Kirkhorn'un Tesla'nın büyük kârlılığa ulaşmasında büyük bir payı olduğu biliniyor. Kendisi, henüz yeni işini duyurmadı.