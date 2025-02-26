Elon Musk, ISS astronotlarının siyasi bir oyuna dahil edildiğini öne sürdü. Avrupa Uzay Ajansı’ndan gelen tepkiyle tartışma büyüdü.

Uzayda tansiyon yükseldi. Elon Musk, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlarla karşı karşıya geldi. Sosyal medyada başlayan tartışma, hızla büyüyerek uluslararası bir meseleye dönüştü.

Elon Musk ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar arasında gerilim yaşanıyor. SpaceX'in kurucusu, astronotların uzun süredir uzayda mahsur kalmasının siyasi bir sorun olduğunu savunurken Avrupa Uzay Ajansı'ndan bir astronot Musk'ın iddialarına sert bir yanıt verdi.

Uzayda söz düellosu

Musk, Boeing'in Starliner uzay aracındaki teknik arızalar nedeniyle ISS'de kalan astronotları kurtarmak için Crew Dragon kapsülünü göndermeye hazırlanıyor. Ancak Musk, bu durumun yalnızca teknik bir sorun olmadığını, ABD hükümetinin ve özellikle Demokrat yönetimin sorunu kasıtlı olarak büyüttüğünü öne sürdü. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Biden yönetiminin kendisinin sunduğu çözüm tekliflerini reddettiğini iddia etti.

Yapılan bu açıklamaya tepki gösteren Avrupa Uzay Ajansı'na bağlı bir astronot, Musk'ın iddialarını "büyük bir yalan" olarak nitelendirdi. Musk ise bu cevaba doğrudan karşılık vererek astronotu hedef aldı ve tartışmayı alevlendirdi. NASA'da görev yapan bazı astronotlar da tartışmaya dahil olarak Musk'ı ISS'ye davet etti ve konuyu yüz yüze konuşmaya çağırdı.

Musk, bu çağrıya doğrudan yanıt vermek yerine ISS'nin geleceğine dair planlarını hatırlattı. Mevcut plana göre 2030 yılında hizmet dışı bırakılması beklenen ISS'nin daha erken indirilmesi gerektiğini savundu. Musk'ın bu çıkışı uzay araştırmaları açısından büyük bir değişimin habercisi de olabilir.