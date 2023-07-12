2023 Emmy Ödülleri için adaylar bugün belli oldu. Listenin ilk sırasındaki Succession yer alırken onu 24 adaylıkla The Last of Us takip etti. Emmy adayları arasında Netflix yapımlarının az olması ise dikkat çekti. HBO yapımlarıyla; Netflix, Amazon Prime, Disney+ ve Hulu gibi platformların önüne geçti.
Televizyon dünyasının Oscar’ı olarak da adlandırılan Emmy Ödüllerinin bu sene 75.’si düzenlenecek. 18 Eylül tarihinde yapılması planlanan Emmy’de hiç ödül kazanamayan Better Call Soul, final bölümleri ile adaylık almayı başardı.
HBO, neredeyse tüm listeyi domine etti
Emmy Ödüllerinin sahiplerini bulmasına az bir zaman kala adaylar belli oldu. Yılın aslında en çok konuşulan yapımlarından biri olan Only Murders in the Building, yalnızca 3 dalda aday gösterildi.
Listedeki adaylıklarda en çok dikkat çeken ise HBO yapımları oldu. Orijinal yapımlarıyla son yıllarda öne çıkmayı başaran Netflix, HBO’nun gerisinde kaldı. Netflix yapımlarından Wednesday 12, Dahmer ve Beef 13 dalda adaylık alabildi.
HBO ise, en çok adaylık alan üç yapımın sahibi oldu. Succession 27, The Last of Us 24 ve The White Lotus 23 adaylıkla listenin tepesinde yer aldı.
2023 Emmy Ödüllerinde:
- Succession (HBO) 27,
- The Last of Us (HBO) 24,
- The White Lotus (HBO) 23,
- Ted Lasso (Apple TV+) 21,
- The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video) 14,
- Dead to Me (Netflix) 14,
- The Bear (FX) 13,
- Beef (Netflix) 13,
- Dahmer (Netflix) 13,
- Wednesday (Netflix) 12 adaylıkla ilk 10'da yer alıyor.
2023 Emmy Ödülleri Adayları
En İyi Drama Dizisi
- Andor (Disney+)
- Better Call Saul (AMC)
- The Crown (Netflix)
- House of the Dragon (HBO)
- The Last of Us (HBO)
- Succession (HBO)
- The White Lotus (HBO)
- Yellowjackets (Showtime)
En İyi Komedi Dizisi
- Abbott Elementary (ABC)
- Barry (HBO)
- The Bear (FX)
- Jury Duty (Amazon Freevee)
- The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)
- Only Murders In The Building (Hulu)
- Ted Lasso (Apple TV+)
- Wednesday (Netflix)
En İyi Mini Dizi
- Beef (Netflix)
- Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)
- Daisy Jones & the Six (Prime Video)
- Fleishman Is In Trouble (Hulu)
- Obi-Wan Kenobi (Disney+)
En İyi Erkek Oyuncu – Drama
- Jeff Bridges, The Old Man
- Brian Cox, Succession
- Kieran Culkin, Succession
- Bob Odenkirk, Better Call Saul
- Pedro Pascal, The Last of Us
- Jeremy Strong, Succession
En İyi Kadın Oyuncu – Drama
- Melanie Lynskey, Yellowjackets
- Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, The Diplomat
- Sarah Snook, Succession
En İyi Erkek Oyuncu – Komedi
- Bill Hader, Barry
- Jason Segel, Shrinking
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jason Sudeikis, Ted Lasso
- Jeremy Allen White, The Bear
En İyi Kadın Oyuncu – Komedi
- Christine Applegate, Dead to Me
- Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Natasha Lyonne, Poker Face
- Jenna Ortega, Wednesday
En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi/Televizyon Filmi
- Taron Egerton, Black Bird
- Kumail Nanjiani, Welcome to Chippendales
- Evan Peters, Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story
- Daniel Radcliffe, Weird: The Al Yankovic Story
- Michael Shannon, George & Tammy
- Steven Yeun, Beef
En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi/Televizyon Filmi
- Lizzy Caplan, Fleishman Is In Trouble
- Jessica Chastain, George & Tammy
- Dominique Fishback, Swarm
- Kathryn Hahn, Tiny Beautiful Things
- Riley Keough, Daisy Jones & the Six
- Ali Wong, Beef