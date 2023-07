18 Eylül’de yapılacak olan Emmy Ödüllerinin adayları bugün açıklandı. Listenin en başında ise 27 dalda adaylıkla HBO’nun popüler yapımı Succession yer aldı.

2023 Emmy Ödülleri için adaylar bugün belli oldu. Listenin ilk sırasındaki Succession yer alırken onu 24 adaylıkla The Last of Us takip etti. Emmy adayları arasında Netflix yapımlarının az olması ise dikkat çekti. HBO yapımlarıyla; Netflix, Amazon Prime, Disney+ ve Hulu gibi platformların önüne geçti.

Televizyon dünyasının Oscar’ı olarak da adlandırılan Emmy Ödüllerinin bu sene 75.’si düzenlenecek. 18 Eylül tarihinde yapılması planlanan Emmy’de hiç ödül kazanamayan Better Call Soul, final bölümleri ile adaylık almayı başardı.

HBO, neredeyse tüm listeyi domine etti

Emmy Ödüllerinin sahiplerini bulmasına az bir zaman kala adaylar belli oldu. Yılın aslında en çok konuşulan yapımlarından biri olan Only Murders in the Building, yalnızca 3 dalda aday gösterildi.

Listedeki adaylıklarda en çok dikkat çeken ise HBO yapımları oldu. Orijinal yapımlarıyla son yıllarda öne çıkmayı başaran Netflix, HBO’nun gerisinde kaldı. Netflix yapımlarından Wednesday 12, Dahmer ve Beef 13 dalda adaylık alabildi.

HBO ise, en çok adaylık alan üç yapımın sahibi oldu. Succession 27, The Last of Us 24 ve The White Lotus 23 adaylıkla listenin tepesinde yer aldı.

2023 Emmy Ödüllerinde:

Succession (HBO) 27,

The Last of Us (HBO) 24,

The White Lotus (HBO) 23,

Ted Lasso (Apple TV+) 21,

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video) 14,

Dead to Me (Netflix) 14,

The Bear (FX) 13,

Beef (Netflix) 13,

Dahmer (Netflix) 13,

Wednesday (Netflix) 12 adaylıkla ilk 10'da yer alıyor.

2023 Emmy Ödülleri Adayları

En İyi Drama Dizisi

Andor (Disney+)

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

House of the Dragon (HBO)

The Last of Us (HBO)

Succession (HBO)

The White Lotus (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

En İyi Komedi Dizisi

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

The Bear (FX)

Jury Duty (Amazon Freevee)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Only Murders In The Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Wednesday (Netflix)

En İyi Mini Dizi

Beef (Netflix)

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Daisy Jones & the Six (Prime Video)

Fleishman Is In Trouble (Hulu)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

En İyi Erkek Oyuncu – Drama

Jeff Bridges, The Old Man

Brian Cox, Succession

Kieran Culkin, Succession

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Pedro Pascal, The Last of Us

Jeremy Strong, Succession

En İyi Kadın Oyuncu – Drama

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Sarah Snook, Succession

En İyi Erkek Oyuncu – Komedi

Bill Hader, Barry

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, The Bear

En İyi Kadın Oyuncu – Komedi

Christine Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Wednesday

En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi/Televizyon Filmi

Taron Egerton, Black Bird

Kumail Nanjiani, Welcome to Chippendales

Evan Peters, Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daniel Radcliffe, Weird: The Al Yankovic Story

Michael Shannon, George & Tammy

Steven Yeun, Beef

En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi/Televizyon Filmi