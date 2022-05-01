Emniyet'ten e-Devlet Sızıntısı İddiaları ile İlgili Açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, son zamanlarda sosyal medyanın gündemini meşgul eden e-Devlet verilerinin sızdırıldığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden teşkilat, konu hakkında bir yazı yazan Gazeteci Fatih Altaylı'ya suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

İnternet kullanımının artmasıyla birlikte tüm dünyanın dijitalleşmesi birçok olumlu yönüyle hayatımıza yansıyor. Ancak, her geçen gün artan siber saldırılar bu teknolojilerin korkutucu yanını da gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz haftalarda da bu konu ile alakalı ülkemizde de bir olay yaşanmış, devlet hizmetlerinin elektronik ortama taşındığı e-Devlet’in hacklendiği iddia edilmişti.

Hatta bu iddiaların ardından birçok ünlü ismin telefon numarası ve adresi gibi bilgilerinin ele geçirildiğine ve saldırganlar tarafından paylaşıldığına yönelik paylaşımlar da vardı. Olayla ilgili paylaşım yapan gazeteci İbrahim Haskoloğlu da sızıntı iddialarından sonra tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti. Bu korkutucu haberlerin ortaya çıkışının sonrasında İçişleri Bakanlığı ve e-Devlet kapısı ise iddiaları yalanlayan açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi ise bir başka devlet teşkilatından konu ile ilgili açıklama geldi.

“Verilerin çalınması kesinlikle söz konusu değil”

Emniyet Genel Müdürlüğü, son zamanlarda sosyal medyanın gündemini kasıp kavuran e-Devlet veri tabanının hacklendiği ve vatandaşların bilgilerinin siber saldırganlar tarafından ele geçirildiği iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Teşkilat, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “e-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması kesinlikle söz konusu değildir.”

Emniyet Genel Müdürlüğü ayrıca Gazeteci Fatih Altaylı’nın dezenformasyon yaptığını belirtti. Altaylı, geçtiğimiz gün bir yazısında e-Devlet sızıntısı iddialarının doğru olduğunu, resmi açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ve kendi bilgilerinin de çalındığını aktarmıştı. Emniyet, Habertürk yazarı Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacağını da ifade etti.

Son olarak teşkilatın açıklamalarında bir dolandırıcılık şebekesinin bazı bireysel kullanıcıların şifrelerini ele geçirerek elde edinilen bilgilerle dolandırıcılık yapmaya çalıştığı kaydedildi. Emniyet, bu konu hakkında yapılan çalışmalar kapsamında 3 kişi hakkında işlem başlatıldığını, konunun hassasiyetle takip edildiğini açıklamalarına ekledi.

Olayın detaylarına aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz