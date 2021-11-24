Emniyet, 'Sokağa Çıkma Çağrısı' İçin Harekete Geçti

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada halkın sokağa çıkması için çağrı yaptığı tespit edilen 271 hesap hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Hesap sahipleri, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekle suçlanıyor.

23 Kasım 2021, Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçen bir gün oldu. Zira dolar, yalnızca saatler içerisinde 2 TL civarında değerlendi. Kimse ne olduğunu anlayamazken e-ticaret sektörü, teknoloji perakendecileri ve akaryakıt sektörü de bu durumdan üzerine düşeni aldı. Apple, Türkiye'deki satışlarını durdururken bazı e-ticaret platformlarında da benzer durumların yaşandığı ileri sürüldü. Özetle kimse, bu belirsizlik ortamında ürün satışı yapmak istememişti. Bugünse sektör kaynakları, akaryakıta zam geleceğini duyurdular. Bu durum, Türkiye'nin bazı bölgelerinde protesto gösterilerinin düzenlenmesine yol açtı.

İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere bazı kentlerde düzenlenen gösterilerde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ancak özellikle de sosyal medyada yapılan paylaşımlar, kolluk kuvvetlerinin takibindeydi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan bir yazılı açıklamada, dün akşam yaşanan olaylarla ilgili halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için harekete geçildiği ifade edildi. Hesap sahipleriyle ilgili halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçundan işlem yapılacağı ifade edildi.

EGM'nin konuyla açıklaması şöyle

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra, manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak, her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."