Araç içi güvenlikte emniyet kemerinin önemini hepimiz biliyoruz. Peki hiç emniyet kemerinizdeki detaylara dikkat etmiş miydiniz?

Küçük detayların fark yarattığı tasarımlardan biri de emniyet kemerlerindeki halkalar ve düğmeler.

Basit görünümlü bu parçaların nasıl oluyor da güvenli bir yolculuğun olmazsa olmazları hâline geldiğini öğrendikten sonra emniyet kemeri takmanın önemini bir daha anlayacaksınız.

Emniyet kemerindeki kumaş döngüsünün işlevi ne?

Emniyet kemerinizin bu küçük ama işlevsel parçası, aslında bir enerji yönetimi döngüsü. Emniyet kemeri sisteminin bu unsuru, kaza sırasında yırtılmak için var. Böylelikle çarpışmadan kaynaklanan şokun bir kısmı emiliyor.

Koltuktaki yolcuya fazladan birkaç cm emniyet kemeri sağlamak için yırtılarak açılıyor. Aslında bu detay sadece şoku emmekle kalmıyor aynı zamanda emniyet kemerinin tamamının yırtılma riskini de önlüyor.

Bir diğer faydası ise emniyet kemeri tokasının hareket hâlindeyken yan taraflara sürekli çarpmasının engellenmesi. Tokayı istediğiniz yükseklikle tutarak kaymasını bu halka sayesinde önleyebilirsiniz.

Neden sürücü emniyet kemerinde böyle bir halka yok?

Sürücü emniyet kemerlerine baktığınızda bu kumaş döngüsünün yerine bir düğme görürsünüz. Bunun da tabii ki önemli sebebi var. Yolcu kemerindeki kumaş, yolcunun güvenliğini sağlarken sürücü kemerinde olmaması aslında sürücü güvenliğini koruyor.

“Nasıl yani?” dediğinizi duyar gibiyiz. Hemen açıklayalım. Yolcularda birkaç cm emniyet kemeri uzaması büyük sakıncalar yaratmazken aynı şey sürücü için geçerli değil. Sürücünün ufak bir emniyet kemeri açılması ile baş, direksiyona vurulabilir ve bu da ciddi yaralanmaları beraberinde getirir.

Artık bu küçük detaylara baktığınızda hayat kurtarmadaki daha iyi biliyorsunuz. Son olarak belirtelim ki bu küçük detaylar bazı araçlara göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin düğme detayını sadece sürücü değil arka koltuk emniyet kemerlerinde de görebilirsiniz.

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