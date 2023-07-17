Bugün sizlere Yüzüklerin Efendisi hayranlarını mutlu edecek bir test hazırladık. Bu eğlenceli testte yapacağınız şey çok basit. Size sunduğumuz 3 emojiyi bir araya getirerek hangi Yüzüklerin Efendisi karakterini olduğunu bulmaya çalışacaksınız.
Emojilere bakarak Yüzüklerin Efendisi karakterlerine ne kadar hakim olduğunuzu merak ediyorsanız sizleri hemen testimize alalım.
1 - Eskiden çok daha önemli bir karakterdi…
A) Frodo Baggins
B) Meriadoc Brandybuck
C) Isildur
D) Bilbo Baggins
2 - Bazı kalp kırıklıkları yaşadığı doğrudur…
A) Arwen
B) Galadriel
C) Eowyn
D) Eldarion
3 - Liderlik vasıflarına sahip…
A) Boromir
B) Samwise Gamgee
C) Aragorn
D) Gimli
4 - Dönüşü muhteşem oldu…
A) Saruman
B) Gandalf
C) Teoden
D) Elrond
5 - Heybetli bir karakterdi diyelim…
A) Saruman
B) Gandalf
C) Sauron
D) Balrog
6 - Abimiz yemek yemeyi çok severdi…
A) Denethor
B) Celeborn
C) Smeagol
D) Elrond
7 - Fazla merakı dışında iyi bir kardeşimizdir…
A) Meriadoc Brandybuck
B) Peregrin Took
C) Samwise Gamgee
D) Deagol
8 - Yanlış tarafı seçtiğini söyleyebiliriz…
A) Grima
B) Isildur
C) Denethor
D) Theoden
9 - Sayı saymayı sever kendisi…
A) Aragorn
B) Gimli
C) Legolas
D) Eomer
10 - En büyük hatası yanlış zamanda yanlış yerde olmasıydı…
A) Gamling
B) Peregrin Took
C) Balrog
D) Smeagol