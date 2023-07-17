Dünya Emoji Günü'ne Özel: Yüzüklerin Efendisi Karakterlerini Emojilerden Tanıyabilir misin?

11 dk okuma süresi
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Yüzüklerin Efendisi karakterlerini ne kadar yakından tanıyorsunuz? Bugün sizlere 3 farklı emoji vererek Yüzüklerin Efendisi karakterlerini bulmanızı isteyeceğiz. Eğer Orta Dünya'ya hakimim, emojilerle de aram iyidir diyorsanız sizler de testimize davetlisiniz.

Bugün sizlere Yüzüklerin Efendisi hayranlarını mutlu edecek bir test hazırladık. Bu eğlenceli testte yapacağınız şey çok basit. Size sunduğumuz 3 emojiyi bir araya getirerek hangi Yüzüklerin Efendisi karakterini olduğunu bulmaya çalışacaksınız.

Emojilere bakarak Yüzüklerin Efendisi karakterlerine ne kadar hakim olduğunuzu merak ediyorsanız sizleri hemen testimize alalım.

1 - Eskiden çok daha önemli bir karakterdi…

Yüzüklerin Efendisi emoji testi

A) Frodo Baggins

B) Meriadoc Brandybuck

C) Isildur

D) Bilbo Baggins

Cevap için tıkla!

2 - Bazı kalp kırıklıkları yaşadığı doğrudur…

Yüzüklerin Efendisi emoji testi

A) Arwen

B) Galadriel

C) Eowyn

D) Eldarion

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3 - Liderlik vasıflarına sahip…

Yüzüklerin Efendisi emoji testi

A) Boromir

B) Samwise Gamgee

C) Aragorn

D) Gimli

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4 - Dönüşü muhteşem oldu…

Yüzüklerin Efendisi emoji testi

A) Saruman

B) Gandalf

C) Teoden

D) Elrond

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5 - Heybetli bir karakterdi diyelim…

Yüzüklerin Efendisi emoji testi

A) Saruman

B) Gandalf

C) Sauron

D) Balrog

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6 - Abimiz yemek yemeyi çok severdi…

Yüzüklerin Efendisi emoji testi

A) Denethor

B) Celeborn

C) Smeagol

D) Elrond

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7 - Fazla merakı dışında iyi bir kardeşimizdir…

Yüzüklerin Efendisi emoji testi

A) Meriadoc Brandybuck

B) Peregrin Took

C) Samwise Gamgee

D) Deagol

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8 - Yanlış tarafı seçtiğini söyleyebiliriz…

Yüzüklerin Efendisi emoji testi

A) Grima

B) Isildur

C) Denethor

D) Theoden

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9 - Sayı saymayı sever kendisi…

Yüzüklerin Efendisi emoji testi

A) Aragorn

B) Gimli

C) Legolas

D) Eomer

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10 - En büyük hatası yanlış zamanda yanlış yerde olmasıydı…

Yüzüklerin Efendisi emoji testi

A) Gamling

B) Peregrin Took

C) Balrog

D) Smeagol

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