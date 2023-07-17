Yüzüklerin Efendisi karakterlerini ne kadar yakından tanıyorsunuz? Bugün sizlere 3 farklı emoji vererek Yüzüklerin Efendisi karakterlerini bulmanızı isteyeceğiz. Eğer Orta Dünya'ya hakimim, emojilerle de aram iyidir diyorsanız sizler de testimize davetlisiniz.

Bugün sizlere Yüzüklerin Efendisi hayranlarını mutlu edecek bir test hazırladık. Bu eğlenceli testte yapacağınız şey çok basit. Size sunduğumuz 3 emojiyi bir araya getirerek hangi Yüzüklerin Efendisi karakterini olduğunu bulmaya çalışacaksınız. Emojilere bakarak Yüzüklerin Efendisi karakterlerine ne kadar hakim olduğunuzu merak ediyorsanız sizleri hemen testimize alalım. 1 - Eskiden çok daha önemli bir karakterdi… A) Frodo Baggins B) Meriadoc Brandybuck C) Isildur D) Bilbo Baggins Cevap için tıkla! 2 - Bazı kalp kırıklıkları yaşadığı doğrudur… A) Arwen B) Galadriel C) Eowyn D) Eldarion Cevap için tıkla! 3 - Liderlik vasıflarına sahip… A) Boromir B) Samwise Gamgee C) Aragorn D) Gimli Cevap için tıkla! 4 - Dönüşü muhteşem oldu… A) Saruman B) Gandalf C) Teoden D) Elrond Cevap için tıkla! 5 - Heybetli bir karakterdi diyelim… A) Saruman B) Gandalf C) Sauron D) Balrog Cevap için tıkla! 6 - Abimiz yemek yemeyi çok severdi… A) Denethor B) Celeborn C) Smeagol D) Elrond Cevap için tıkla! 7 - Fazla merakı dışında iyi bir kardeşimizdir… A) Meriadoc Brandybuck B) Peregrin Took C) Samwise Gamgee D) Deagol Cevap için tıkla! 8 - Yanlış tarafı seçtiğini söyleyebiliriz… A) Grima B) Isildur C) Denethor D) Theoden Cevap için tıkla! 9 - Sayı saymayı sever kendisi… A) Aragorn B) Gimli C) Legolas D) Eomer Cevap için tıkla! 10 - En büyük hatası yanlış zamanda yanlış yerde olmasıydı… A) Gamling B) Peregrin Took C) Balrog D) Smeagol Cevap için tıkla! İLGİLİ HABER "Abi Apple ya!" Diyen Tayfanın Bile Full Çekemeyeceği Bu Testte Kaçta Kaç Yapabilirsin? Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma

29 5 5 0 0