Netflix, En Çok İzlenen 10 Orijinal Filmini Açıkladı

Zaman zaman izlenme ve abone sayıları ile ilgili istatistikleri paylaşan Netflix, şimdi de en çok izlenen 10 orijinal filmini açıkladı. Verilere göre Netflix aboneleri, aksiyon ve gerilim filmlerine daha fazla ilgi duyuyor.

Netflix, abonelerine ‘en çok izlenenler’ gibi listeler sunsa da içeriklerin kaç kişi tarafından izlendiğini asla paylaşmıyor. Bu nedenle bir Netflix yapımının ‘gerçekten’ ne kadar popüler olduğunu anlamak pek de mümkün olmuyor. Şimdi ise Netflix, istatistikler konusunda sınırlarını aşarak ilk dört haftasında en çok izlenen 10 Netflix Orijinal filmini ve izlenme sayılarını açıkladı.

Netflix, geleneksel medyanın aksine çoğunlukla ‘aktif’ sosyal medya kullanıcılarının tercih ettiği bir platform. Bu nedenle herhangi bir Netflix Orijinal filmi yayınlandığında, paralel olarak sosyal medya gündeminde de yer alıyor. Dolayısı ile yapımların popülerlik seviyesini anlamak çok da mümkün olmuyor. Zaten Netflix’in izlenme sayılarını açıklamasını önemli kılan nokta da tam olarak bu.

En fazla izlenen 10 Netflix Orijinal filmi

Extraction: 99 milyon

Bird Box: 89 milyon

Spenser Confidential: 85 milyon

6 Underground: 83 milyon

Murder Mystery: 73 milyon

The Irishman: 64.2 milyon

Triple Frontier: 63 milyon

The Wrong Missy: 59 milyon

The Platform: 56.2 milyon

The Perfect Date: 48 milyon

Netflix’in paylaşmış olduğu listeye baktığımızda, özellikle ilk dört sıradaki yapımların tamamında aksiyon ve gerilim öğelerinin öne çıktığını görüyoruz. Ayrıca yine aynı yapımlarda dünya çapında ünlü isimler (Chris Hemsworth, Sandra Bullock, Mark Wahlberg, Ryan Reynolds) başrollerde yer alıyordu.

Aksiyonu/gerilimi bol, başrolünde dünyaca ünlü isimler bulunan yapımların diğerlerine oranla bariz bir şekilde daha fazla izlenmesi, TV ve sinema filmlerinin istatistikleriyle de örtüşüyor. Bununla birlikte Netflix’in paylaşmış olduğu izlenme sayılarının ne kadar güvenilir olduğu da bir başka tartışma konusu.