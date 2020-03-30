En Fazla Takipçisi Olan 20 TikTok Hesabı

Kullanıcıların kısa formlu videolar oluşturmalarına imkan tanıyan TikTok, son dönemin tartışmasız en popüler sosyal medya uygulaması konumunda. Özellikle bu korona günlerinde platforma olan ilgi inanılmaz bir düzeye geldi. Bu içeriğimizde, en fazla takipçisi olan 20 TikTok hesabını listeledik.

Bilmemenize pek fazla ihtimal vermesek de, içeriğimize TikTok’un ne olduğu hakkında kısa bir bilgilendirme ile başlayalım. TikTok, 2017 yılında ByteDance tarafından iOS ve Android için piyasaya sürülen video odaklı bir sosyal medya uygulaması. Şu anda dünya çapında 150'den fazla ülkede ve 75 farklı dilde hizmet veren platform, özellikle Z kuşağı arasında bir hayli popüler.

Kullanıcıların maksimum 15 saniye uzunluğunda videolar çekmesini sağlayan TikTok, tıpkı YouTube ve Vine gibi birçok kişiye "fenomen" statüsü kazandırdı. Yurt dışında oldukça kaliteli içeriklerin çıktığı uygulama, ülkemizdeki örnekleri ile kendinden biraz soğutsa da gündemden bir an olsun düşmüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapandığımız bugünlerde pek çok kişi, kendilerini ‘hayatta indirmem dediği’ TikTok’ta kaybolurken buldu. Biz de bundan yola çıkarak, platformda en fazla takipçiye sahip olan isimleri sıraladık.

En fazla takipçiye sahip 20 TikTok yayıncısı

20- Jay Croes - 21,323,679 takipçi

19 -TikTok_India - 21,816,548 takipçi

18- Jacob Sartorius - 22,917,543 takipçi

17- Nisha Guragain - 22,985,219 takipçi

16- Awez Darbar - 23,299,618 takipçi

15- LIVE TV - 23,362,898 takipçi

14- Kristen Hancher - 23,533,121 takipçi

13- Arishfa Khan - 23,716,851 takipçi

12- Brent Rivera - 23,813,456 takipçi

11- Flighthouse - 24,051,017 takipçi

10- Gil Croes - 24,893,770 takipçi

9- Faisal Shaikh - 25,799,970 takipçi

8- Spencerx - 26,383,356 takipçi

7- Addison Rae - 28,890,806 takipçi

6- BabyAriel - 31,442,637 takipçi

5- Riyaz - 33,321,657 takipçi

4- TikTok - 38,003,267 takipçi

3- Zach King - 38,342,127 takipçi

2- Loren Gray - 41,692,835 takipçi

1- Charli D'Amelio - 43,196,641 takipçi