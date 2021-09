Oyun oynarken veya yayın yaparken kullanabileceğiniz ambiyans güçlendirici ses değiştirme programları olduğunu biliyor muydunuz? Gelin ses değiştirme programlarının ne olduğuna ve en iyi ses değiştirme programlarına birlikte bakalım.

Bilmem hatırlar mısınız, bir dönem hepimizin telefonunda 'Talking Tom' diye bir uygulama vardı. Tom isimli bir kedi, sizin söylediklerinizi sesinizi değiştirerek tekrarlıyordu hani... İşte aslında Talking Tom, en basit haliyle bir ses değiştirme programıydı; ancak sesinizi dilediğiniz gibi ve çok daha fazla seçenekle değiştirebileceğiniz pek çok gelişmiş ses değiştirme programı da mevcut.

Size hangisinin uyduğuna bağlı olarak sesinizi simultane bir şekilde değiştiren veya önce sesinizi kaydedip daha sonra değiştirebileceğiniz ses değiştirme programları vardır. Biz de bu yazımızda bu uygulamalardan en iyi 9’unu sizler için derledik.

Ses değiştirme programları nedir ve ne işe yarar?

Sesiniz üzerinde istediğiniz gibi oynama yapabilmenize olanak sağlayan ses değiştirme programları; uzaylı seslerinden robotik ve çizgi film seslerine kadar birçok seçeneğe sahiptir ve sesinizin ton, frekans ve yükseklik gibi yönleriyle oynamanıza da imkan sağlayarak manuel bir şekilde sesinizi değiştirmenize de yardımcı olur.

Ses değiştirme programlarını arkadaşlarınıza ve ailenize ufak bir şaka yapmak için kullanabileceğiniz gibi oyun oynarken de kullanıp oynadığınız karaktere kendiniz daha yakın hissedebilir ve daha çok moda girebilirsiniz. Mesela, diyelim ki oyunda bir komutanı canlandırıyorsunuz. O halde sıradan bir ses yerine daha baskın ve otoriter bir ses kullanmak karaktere girmenize yardımcı olabilir. Oyun tecrübenize eğlence katması ise cabası.

En iyi ses değiştirme programları

Morph VOX Pro

Voicemod

Vocal Voice Changer

Clownfish

All-in-One Voice Changer

Adobe Audition

Voive Changer Plus

Accusonus

AV Voice Changer

MorphVOX Pro

Geliştirici: Screaming Bee LLC

Morph VOX Pro’nun mükemmel teknolojisi sayesinde sesiniz üzerinde gürültü engelleme, gelişmiş ses kalitesi ve üstün ses öğrenme gibi çeşitli modifikasyonlar yapabilirsiniz. Morph VOX Pro’nun size sunduğu başlıca hizmetler ise şunlardır :

Birkaç ücretsiz ses paketi:

Hali hazırda var olan sesleri ister kendi sesinizle isterseniz de başka bir sesle kombinleyebilirsiniz.

Arka plan ses efektleri:

Arka plandaki sesleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Örneğin; arka plana biraz korna sesi ekleyerek arkadaşlarınızı sanki trafikte sıkışmışsınız gibi kandırabilirsiniz.

Kusursuz ses değiştirme algoritması:

Bu ses değiştirme programı, çevrenizdeki bütün sesleri susturan ultra sessiz arka plan ses silme özelliği sayesinde kendi sesiniz dışında hiçbir sesin duyulmamasını sağlar.

Çevirim içi oyun optimizasyonu:

Sesiniz tıpkı oyunda canlandırdığınız karakter gibi çıkar. Heybetli bir devi ya da huysuz bir cüceyi mi oynamak istediğiniz ise size kalmış.

Voicemod

Geliştirici: Voicemod S.L

En iyi ses değiştirme programlarından biri olan Voicemod sayesinde Discord, Skype, TeamSpeak gibi birçok uygulama ve Fortnite, Among Us, Minecraft, CS: Go, Valorant, LoL gibi daha pek çok oyunda eşzamanlı bir şekilde sesinizi değiştirebilirsiniz. Auto-tune yardımıyla sesinizi bir şarkıcının sesine benzeterek oyun ve sohbet tecrübenizi çok daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

Ayrıca Soundboard, özel ses efektlerini doğru anda doğru yere eklemenizi sağlar. Var olan efektlerden seçebilir ya da kendi ses dosyanızı ekleyebilirsiniz. Dahası, Voicelabs’i kullanarak kendi özel ses filtrelerinizi bile yaratabilirsiniz.

Gelişmiş ve kullanımı kolay bir ses değiştirme programı olan Voicemod’la bir kadın ya da bir erkek gibi konuşabilir, robot sesleri çıkarabilir ya da dilediğiniz başka herhangi bir şey olabilirsiniz. Voicemod’u harika yapan bir diğer özellik ise Audacity, Twitch, Elgato Stream DEck, Omegle gibi sitelerle son derece uyumlu olmasıdır.

Voxal

4

Geliştirici: NCH Software

Eğer aradığınız şey kolaylıkla ses özelleştirme özelliğiyse, Voxal’ın aradığınız uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Voxal’ın ücretsiz versiyonu, sesinizi değiştirmek için kullanabileceğiniz birçok farklı özelliğe sahiptir. Uygulamada sesinizi bir çocuğun, robotun, uzaylının ve başka pek çok şeyin sesine benzetebileceğiniz pek çok mükemmel ses ayarı bulunuyor.

Uygulama üzerinden kendi sesinizi kaydedebilir ya da var olan ses kayıtlarından istediğini kullanabilirsiniz. Pek çok kişi bu kullanımı oldukça kolay olan ses değiştirme programından oyun oynarken veya herhangi bir platformda yayın yaparken anonim kimliklerini korumak için yararlanmakta.

Clownfish

Geliştirici: Clownfish

Windows için en iyi ses değiştirme uygulaması olduğunu kanıtlamış olan Clownfish, direkt olarak sisteme yüklendiği için cihazınızda bulunan bütün mikrofon içeren ve ses kaydeden uygulamaları kapsar. Bu da Skype, Discord, TeamSpeak, Viber, Steam ve benzeri platformlarda sesinizle istediğiniz gibi oynayabileceğiniz anlamına geliyor.

Clownfish, içerisinden dilediğinizi seçebileceğiniz oldukça geniş bir ses efekti listesi sunuyor. Çoğunluk tarafından sıklıkla kullanılan en popüler ses efektleri ise şu şekilde:

Uzaylı

Robot

Mutant

Klon

Erkek sesi

Kadın sesi

Bebek sesi

Popüler olanlardan istediğinizi seçebileceğiniz gibi, Clownfish’in sunduğu daha pek çok farklı ses efektinden de yararlanabilirsiniz. Bunlar haricinde Voice Assistant özelliği sayesinde yazılı metinleri konuşmaya çevirebilir ve bunlara ses efekti de ekleyebilirsiniz.

All-in-One Voice Changer

Geliştirici: AthTek Software

Aynı çalışma prensibine sahip olduğu Skype Ses Değiştirme programının güncellenmiş hali diyebileceğimiz All-in-One, Yahoo Messenger ve QQ International gibi diğer platformlarla da bağlantı kurmanızı sağlar. Yani özetle anlatmak gerekirse All-in-One, özellikle çevrim içi sohbetleriniz için geliştirilmiş olan oldukça kullanıcı dostu bir ses değiştirme programıdır.

Ailenizi ve arkadaşlarınıza şaka yapmak için harika bir program olan All-in-one ile sohbet ortasında birden sesinizi değiştirerek işleri daha komik ve eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Sağa ya da sola kaydırabileceğiniz bir kaydırma çubuğuyla sesinizin yüksekliğiyle istediğiniz gibi oynayabileceğiniz All-in-One'la kaydettiğiniz sesi arşivlemeden önce dinleyebilirsiniz.

Gel gelelim ki All-in-One maalesef paralı bir uygulama. Ücretsiz deneme seçeneği mevcut; ancak sadece bir kedi sesini deneyebiliyorsunuz ki bu doğrusu biraz sinir bozucu. İyi tarafından bakacak olursanız, programı satın almanız durumunda, başka hiçbir ses değiştirme uygulamasında bulunmayan video modifikasyon özelliğine de erişim sağlayabilirsiniz.

Adobe Audition

Geliştirici: Adobe

Konu müşterilerini memnun etmek olduğunda Adobe asla başarısız olmuyor. Adobe’un ses değiştirmek için geliştirdiği programı Adobe Audition, mükemmel ses efektleriyle sesiniz üzerinde dilediğiniz gibi oynama yapmanızı sağlıyor. Bu program sayesinde sesinizin kalitesini istediğiniz gibi değiştirebilir ya da sesiniz bir karakterin sesine benzemesini sağlayabilir ve oyun oynarken ya da podcast esnasında kullanabilirsiniz.

Bir animasyon sesiyle ortamı yumuşatabilir ya da daha kalın bir ses kullanarak derinlik katabilirsiniz. Efektler sekmesi, katmanlayarak kullanabileceğiniz tüm efekt olasılıklarını gösterir. Mükemmelleştirmek için tek bir ses dosyasına, en fazla 16 adet olma şartıyla bir sürü ses efekti ekleyebilirsiniz. Audition ile kullanabileceğiniz başlıca özellikler şu şekildedir:

Sesin yüksekliğini tamamen değiştirebilmek

Vocal Enhancer efekti sayesinde sesinizin frekansıyla oynamak

Echo efekti eklemek

Reverb efektini kullanarak sesinizin dumanlı bir bardan ya da bir yargıcın odasında geliyormuş gibi olmasını sağlamak

Automatic Pitch Correction efektini kullanarak sesinizin notalarıyla oynamak

Voice Changer Plus

Geliştirici: Art Software Inc.

App Store’dan iPhone, iPad ve Mac cihazlarınıza yükleyebileceğiniz bu ses değiştirme uygulamasının sunduğu en eşsiz özelliklerden birisi, sesinizi tersten bile oynatabiliyor oluşunuzdur.

Tek bir tıklamayla istediğiniz herhangi bir şeyi kayıt altına alabileceğiniz bu uygulamada 55 farklı ses ekefti arasından istediğinizi seçebilir ve tek bir ses dosyasını farklı efektlerle dinleyebilirsiniz. Uygulama ayrıca ses değiştirme özelliğini kullanarak kaydetmiş olduğunuz ses dosyasını kırpmanıza da olanak sağlar.

Önceden kaydetmiş olduğunuz ses dosyalarınızı uygulamaya yükleyebilir ve bu dosyalara uygulamanın sunduğu efektleri uygulayabilirsiniz. Böylelikle her seferinde yeni ses kaydetmek zorunda kalmazsınız.

Accusonus

Geliştirici: Accusonus

Sesinizi hayal edebileceğiniz herhangi bir karakterin sesine dönüştürebileceğiniz Accusonus’ı, Windows ve Mac platformlarında güçlü ve yaratıcı bir ortam yaratmak için kullanabilirsiniz.

Diyelim ki ürettiğiniz içerikler birden fazla karaktere özel farklı farklı sesler gerektiriyor. Yapay zekadan uzaylı, bebek ve canavar seslerine kadar pek çok ses efekti seçeneği bulunan Accusonus sayesinde bu sesleri oluşturabilir ya da dilerseniz sadece birkaç tıkla kendi ses efektinizi oluşturabilirsiniz.

Bu ses değiştirme uygulamasıyla istediğiniz efekti yaratabilirsiniz. Bu efekt ister bir mağara efekti isterse bir stadyumun arka plan sesi olsun; Accusonus’ın yardımıyla bunları kolayca halledebilirsiniz. Ortam, efekt ve karakter ayarlarıyla oynayarak kendi ön ayarınızı oluşturabilirsiniz.

AV Voice Changer

Geliştirici: AVSoft Corp.

AV Voice Changer ile sesinizi tamamıyla modifiye edebilir; daha kadınsı, genç, yaşlı, derin ya da dilediğiniz başka bir şekilde olmasını sağlayabilirsiniz. İstediğiniz zaman ulaşım sağlayabileceğiniz eşsiz ses kombinasyonları yaratabilir ve dilerseniz daha sonra bunlar üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz.

Av Voice Changer’ın gelişmiş teknolojisi Skype, Discor, Twitch, Steam gibi pek çok VoIP programıyla ve de Valorant, CS: God, Apex Legends ve çok daha fazla oyunla bağlantı kurmanızı sağlar. Voice Editor, Voice Morpher, Coive Recorder, File morpher, Voice Analyzer, Parody Mixer, Hotkey, Voice Comparator ve daha pek çok özellik sunan AV Voice Changer’ın en gözde özellikleri ise şu şekildedir:

Voice Morpher:

Bu özellik sayesinde farklı ses nitelikleri, ses güzelleştirme özellikleri ve diğer birçok gelişmiş ayarla sesinizi tamamen değiştirebilirsiniz.

Hotkey:

Farklı özellikler ve takma seslere özel kısayol tuşları belirleyerek sesler arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Nickvoices:

100’den fazla sese takma isim verebilir ve kıyayollar sayesinde mevcut ön ayarlar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.

Parody Mixer:

Parody Mixer özelliğiyle kendi parodilerinizi oluşturabilir, diğer insanların seslerini taklit edebilir veya kendi parodinizi yaratmak adına farklı parodi seslerini kombinleyebilirsiniz.

En iyi 9 ses değiştirme programını derlediğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu programları yayın ve oyun tecrübenizi çok daha eşsiz bir hale getirmek için kullanabilir ya da sevdiklerinize küçük bir şaka yapmak için kullanabilirsiniz.