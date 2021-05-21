Konu Android tabletlere geldiğinde, tercih edebileceğiniz birçok marka ve model var. Biz de ihtiyaçlarınıza yönelik en iyi tableti seçebilmeniz için size en iyi Android tabletleri listeledik.

Günümüzde tabletler, eskiden dizüstü bilgisayarların yapabildiği her şeyi yapabiliyor. İster toplantılarınızda not alacak olun, isterseniz arkadaşlarınızla oyun oynayın, ihtiyacınıza göre seçeceğiniz bir tablet işinizi görecektir.

Android tabletler söz konusu olduğunda ise piyasada güvenebileceğimiz sayılı marka var. Bütün bu tabletlerin ise farklı boyutları, farklı özellikleri ve fiyatları var. İhtiyaçlarına göre tablet seçimi yapabilmek için öncelikle tablet seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini görmeniz gerekir.

Android tablet seçerken nelere dikkat edilmeli?

Öncelikle ilk dikkat etmeniz gereken unsur, tablette kullanacağınız uygulamaları belirlemek olmalı. Tabletin, kullanacağınız uygulamayı destekleyecek işletim sistemine sahip olması gerekiyor. Ayrıca pil ömrünü kısaltacak uygulamalar kullanacaksanız, pil ömrü diğerlerine göre daha uzun olan bir tablet seçmeniz gerekebilir.

Çoğu tabletin hafızası yükseltilemediği için alacağını tabletin saklama alanının da sizin için yeterli olduğundan emin olmanız gerekiyor. Aksi halde uygulama ve işletim sistemi güncellemeleri için tabletinizden bazı bilgileri silmeniz gerekebilir.

Eğer yüksek kalitedeki oyunları tabletinizde oynamak ya da tabletinizi yüksek performans gerektiren uygulamalar için kullanacaksanız, bu yönde bir tablet seçmeniz gerekebilir.

Yüksek Teknolojileriyle Yüksek Performans Sunan En İyi Android Tabletler

Lenovo Tab M10 Plus

Samsung S6 Tab Lite

Huawei MatePad Pro

Samsung Tab S6

Samsung Tab S7 Plus

Listenin fiyat performans ürünü: Lenovo Tab M10 Plus

Ağırlık: 460 gram

Tablet boyutu: 15.3 x 0.81 x 24.4 cm

Ekran boyutu: 10.3"

Çözünürlük: 1920x1200

Saklama alanı: 64 GB

İşlemci: Helio P22T 2.3 GHz

İşletim sistemi: Android 8

Lenovo Tab M10 Plus, yenilenmiş kasası ve Dolby Atmos çift hoparlörleri ile kullanıcısına fiyatına göre oldukça etkileyici bir deneyim sunuyor. Lenovo Tab M10 Plus ile tam şarj edilmesinin ardından 8.5 saate kadar oyun oynayabilir, 9 saate kadar internette gezinebilirsiniz. Aynı zamanda tablet kendiliğinden yüklü Kids Mode uygulaması ile çocuk dostu bir kullanıcı deneyimi de sunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hem eğlence hem üretkenlik için Samsung S6 Tab Lite

Ağırlık: 476 gr

Tablet boyutu: 244,5 x 159,5 x 5,7 mm

Ekran boyutu: 10,4”

Çözünürlük: 1200 x 2000 piksel

Saklama alanı: 64 GB / 128 GB

İşlemci: Samsung Exynos 2.3 GHz

İşletim sistemi: Android 10

Galaxy Tab S6’nın birkaç özelliği eksik hali olan Samsung Galaxy Tab S6 Lite, standart olarak tablet kalemi ile birlikte geliyor. Oldukça uzun bir pil ömrü olan tablet 11 saat boyunca video oynatabiliyor. Galaxy Tab S6 Lite, kullanıcıların hem eğlence hem de üretkenlik için kullanabilecekleri çok yönlü bir tablet. Her ne kadar Tab S6 gibi dizüstü bir bilgisayarın yerini alabilecek kadar üst düzey özelliklere sahip olmasa da, Samsung Galaxy Tab S6 Lite fiyatına göre oldukça etkileyici özellikler sunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

iPad Pro'ya rakip bir Android: Huawei MatePad Pro

Ağırlık: 460 gr

Tablet boyutu: 246 x 159 x 7,2 mm

Ekran boyutu: 10,8”

Çözünürlük: 1600 x 2560 piksel

Saklama alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB

İşlemci: Kirin 990 2,86 GHz

İşletim sistemi: Android 10

Huawei MatePad Pro, güçlü donanımına rağmen oldukça sağlam ve hafif bir tasarıma sahip. iPad Pro serisine oldukça sağlam bir rakip olan Huawei MatePad Pro, şıki şnce ve hafif tasarımının yanı sıra isteğe bağlı bir kalem ve klavyeye sahip. Birinci sınıf bir kaliteye sahip olan tablet üretkenlik için tasarlanmış. Üst düzey performansa sahip tablet oldukça da uzun bir pil ömrüne sahip. Ürünün Huawei sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kendiliğinden gelen kalemi ile Samsung Tab S6

Ağırlık: 420 gr

Tablet boyutu: 244,5 x 154,3 x 7 mm

Ekran boyutu: 10,5”

Çözünürlük: 1600 x 2560 piksel

Saklama alanı: 128 GB / 256 GB

İşlemci: Snapdragon 855

İşletim sistemi: Android 9

Efsane bir AMOLED ekrana sahip bu tablet, serinin en yeni modeli olmasa da hala çok sayıda güzel özelliğe sahip. Kutusunda not alabileceğiniz, çizim yapabileceğiniz ve tabletin daha birçok özelliğinden yararlanabileceğiniz kalemi ile birlikte geliyor. Samsung Tab S6’yı bir dizüstü bilgisayar deneyimi haline getirmek için ekstra bir klavye de satın alabilirsiniz. Tabletin en öne çıkan özelliği ise etkileyici çözünürlüğü ile ekranı. Ürünün Samsung sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung'un şimdiye kadar en iyi tableti Samsung Tab S7 Plus

Ağırlık: 575 gr

Tablet boyutu: 285 x 185 x 5.7mm

Ekran boyutu: 12,4”

Çözünürlük: 1752 x 2800 piksel

Saklama alanı: 128GB / 256GB

İşlemci: Snapdragon 865

İşletim sistemi: Android 10

Samsung’un şimdiye kadar en iyi tableti olarak nitelendirilen Samsung Galaxy Tab S7 Plus, iPad Pro serisine ciddi bir rakip.120 Hz yenileme hızına sahip süper AMOLED ekranı, çoğu tableti, hatta dizüstü bilgisayarı geride bırakıyor. Listemizin en pahalı tableti olan Samsung Galaxy Tab S7 Plus, yüksek fiyatına rağmen oldukça tercih edilen bir ürün. Ürünün Samsung sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.