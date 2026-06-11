A101, bugün itibarıyla uygun fiyata PS5 Slim satacak. Ayrıca iPhone, Samsung ve Xiaomi telefonlar da sunuluyor.

Zincir mağazalar, düzenli olarak her hafta uygun fiyatlı teknolojik ürünlerini bizlerle buluşturuyordu. A101 de “Aldın Aldın” ürünleriyle bu konuda en çok öne çıkan şirketlerden biriydi. Şimdi ise 11 Haziran 2026 itibarıyla yepyeni ürünler satışa sunuldu.

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A101, bu hafta mağazalarında uygun fiyata konsol ve telefonlar da satacak. Öyle ki PlayStation 5 Slim’in A101’e geldiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra** Samsung, iPhone ve Xiaomi telefonlar** da satışa çıkıyor.

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A101’de 11 Haziran itibarıyla satışa çıkan ürünler ve fiyatları

PlayStation 5 Slim

34.999 TL

Sony’nin dünya çapında çok satan PlayStation 5 konsolu, A101’de satışa çıktı. 825 GB depolamaya sahip disksiz dijital versiyon olan bu Slim model, 34.999 TL’ye A101’den satın alınabiliyor.

iPhone modelleri

iPhone 15 Plus (512 GB) - 74.799 TL

iPhone 15 (256 GB) - 55.999 TL

iPhone 14 (512 GB) - 52.499 TL

A101, 3 farklı iPhone modelini bugün itibarıyla satışa çıkarıyor. 6,7 inç ekranlı 512 GB depolamalı A16 işlemcili iPhone 15 Plus, 6,1 inç ekranlı 256 GB depolamalı iPhone 15 ve 6,1 inç ekranlı 512 GB depolamalı iPhone 14 modeli satılıyor.

Samsung modelleri

Samsung Galaxy Z Flip7 FE (8/256 GB) - 42.999 TL

Samsung Galaxy A37 (256 GB) - 25.999 TL

Samsung Galaxy A56 (8/128 GB) - 22.999 TL

Samsung Galaxy A26 (8/256 GB) - 16.299 TL

Samsung Galaxy A17 (4/128 GB) - 10.999 TL

Samsung Galaxy A07 (4/128 GB) - 8.099 TL

Ayrıca Samsung’un çok satan A serisi telefonları ve katlanabilir bir cihazı da satışa çıkıyor. Dikey katlanır model Z Flip7 FE 8/256 GB ile satışta. Buna ek olarak 256 GB’lık Galaxy A37, 128 GB’lık Galaxy A56, 256 GB’lık Galaxy A26, 128 GB’lık Galaxy A17 ve 128 GB'lık Galaxy A07 modelleri var.

Xiaomi modelleri

Apple ve Samsung’a ek olarak Xiaomi’den telefonlar da A101’de bu hafta satışta. 8 GB RAM 256 GB depolamalı Redmi Note 14 modeli ve 12 GB RAM + 256 GB depolamalı Xiaomi 15T modelini A101’den satın alabiliyorsunuz.