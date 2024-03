Ekonomi ve finans gibi alanlara ilgi duyanlar okumaya devam etsin! Çünkü bu içerikte mutlaka izlenmesi gereken ekonomi ve finans belgesellerini sizlerle buluşturacağız.

Finansal piyasaların nabzını tutmak, ekonomik döngülerin gizemlerini çözmek ve yatırım stratejilerini keşfetmek sizleri heyecanlandırıyorsa ekonomi ve finans belgeselleri sizleri bu piyasaların karmaşık dünyasını çözmeye davet ediyor.

Ekonomi ve finans dünyasını daha iyi anlamanıza yardımcı olmanın yanı sıra, aynı zamanda etkileyici hikâyeleriyle de izleyiciyi sarıp sarmalayan bu belgeseller izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. O halde mutlaka izlenmesi gereken ekonomi ve finans belgesellerine göz atmaya başlayalım.

2008 finansal krizine çarpıcı bir bakış: Inside Job (İç İşler)

Yıl: 2010

2010 Yönetmen: Charles Ferguson

Charles Ferguson IMDb: 8.2

İç İşler (Inside Job), Matt Damon'ın anlatıcılığını üstlendiği çarpıcı bir belgesel film olarak karşımıza çıkıyor. “Mortgage Krizi” olarak da bilinen 2008 finansal krizini anlatırken bizleri o dönemin derinliklerine götüren bu film, akıcı bir şekilde izleyiciyi sıkmadan krize yol açan olayları ve sonuçlarını açıklıyor.

Yönetmen, krize yol açan süreci farklı açılardan ele alarak, dönemin önemli isimleriyle yapılan röportajlardan yararlanıyor. Ayrıca, finans sektörünün güçlü olduğu dönemdeki bankaların, finans holdinglerinin ve derecelendirme kuruluşlarının iş birliğini izleyicilere tüm çarpıcılığıyla gösteriyor.

Bu yapımın 2011'de En İyi Belgesel Film Oscarı'nı aldığını da ekleyelim.

Kapitalizmin acımasızlığına şahit olmak istiyorsanız: “Capitalism: A Love Story” (Kapitalizm: Bir Aşk Hikâyesi)

Yıl: 2009

2009 Yönetmen: Michael Moore

Michael Moore IMDb: 7.4

Bu çarpıcı belgeselde Michael Moore, ipotek borçları nedeniyle konutlarından tahliye edilen insanları tasvir ederek 2008 finansal krizinin yarattığı yıkımı gerçekçi bir şekilde gösteriyor. Finans dünyasında yaşanılan usulsüzlükleri tüm çıplaklığıyla izleyiciye sunan bu belgesel bir yandan da sosyalist bir yaklaşımla halkın gücüne dikkat çekiyor.

Buna ek olarak yönetmen, kapitalizmin Amerika’da geldiği son durumu gözler önüne seriyor. Mortgage krizinin perde arkası, sistemdeki sorunlar, finansal sistemde gerçekleşen spekülasyonlar ve hükümetin bu olaylar esnasındaki etik yoksunu davranışları belgeselde çarpıcı bir şekilde vurgulanıyor.

Ayrıca finansal krizin detaylarına ek olarak, devasa şirketlerin başta çalışanları ve müşterilerine karşı olan tüm etik ve ahlaki sorumluluklarını nasıl bir kenara bırakabildiklerini göreceğiniz bu belgesel kapitalizmin tüm acımasızlığını gözler önüne seriyor.

Orta sınıfın yok oluşuna eleştirel bir bakış: Inequality for All (Herkes İçin Eşitsizlik)

Yıl: 2013

2013 Yönetmen: Jacob Kornbluth

Jacob Kornbluth IMDb: 8.0

Profesör Robert Reich'ın görüşlerine dayanarak hazırlanmış ve onun tarafından anlatılan bu etkileyici belgesel, Amerika’daki git gide artan gelir eşitsizliğini çarpıcı bir biçimde ele alıyor. Amerika kapitalizminin orta sınıfı yarı yolda bıraktığı görüşünü savunan Reich’ın “Aftershock: The Next Economy and America's Future” isimli kitabına dayanan bu belgesel orta sınıfın yaşadığı gelir eşitsizliği sorunun üzerinde duruyor.

Belgeselde, ekonominin tüm vatandaşlara, özellikle orta ve alt sınıflara fayda sağlaması gerektiğini savunan Reich, orta-alt sınıf Amerikalılar ile en zengin %1 arasındaki gelir farkının belirginleştiğini vurguluyor.

Söz konusu gelir eşitsizliğinin sebeplerine ve bu sorunun önüne geçmek için yapılması gereken şeylere de değinen bu belgesel, mutlaka izlenmeniz gereken yapımlar arasında yer alıyor.

Şirketlerin toplumsal rolünü ele alan: The Corporation (Şirket)

Yıl: 2003

2003 Yönetmen: Mark Achbar, Jennifer Abbott

Mark Achbar, Jennifer Abbott IMDb: 8.0

Bir şirketin psikolojik incelemesini izleyiciyle buluşturan The Corporation, vaka çalışmaları ve analistlerle yapılan röportajlar sonucunda ulaşılan çarpıcı gerçekleri gözler önüne seriyor.

Araştırma sonucunda bir “kişi” olarak ele alındığında bir şirketin vicdan ve empati gibi duygulara sahip olmayan bir psikopat gibi davrandığı sonucuna ulaşıldığını gösteren bu belgesel aslında oldukça tehlikeli bir durumu bizlere gösteriyor.

The Corporation, izleyiciyi ekonomi ve finans dünyasının farklı bir açısına götürerek şirketlerin toplumsal rolünü ele alıyor.

Arjantin ekonomisinin çöküşüne çarpıcı bir bakış: The Take (İşgal)

Yıl: 2004

2004 Yönetmen: Avi Lewis

Avi Lewis IMDb: 7.6

2000’lerin başında çöküşe geçen Arjantin ekonomisine yönelik bir hikâyeyi izleyicilere sunan bu belgesel, ekonomik çöküş sırasında halkın karşılaştığı zorlukları tüm gerçekliğiyle izleyiciye sunuyor.

İşsiz kalan işçilerin fabrikalarını geri almak ve işlerine kavuşmak için verdiği mücadeleyi anlatan bu belgeselde, direnen işçilerin çarpıcı mücadelesini izleyeceksiniz.

Bir bankanın batmasının yaratacağı yıkım: Too Big to Fail (Başarısız Olmak İçin Çok Büyük)

Yıl: 2011

2011 Yönetmen: Curtis Hanson

Curtis Hanson IMDb: 7.3

Andrew Ross Sorkin'in aynı isimli kitabına dayanan bu filmde 2008 finansal krizi, bir diğer adıyla Mortgage krizinin perde arkasına bakıyoruz.

Lehman Brothers’ın son başkanı Richard Fuld'un bankayı kurtarma girişimini beyaz perdeye yansıtan bu filmde, Lehman Brothers’ın kurtarılması için devletin önemli isimlerinin çabaları ve arka planda çevrilen entrikalar gözler önüne seriliyor.

“Too Big to Fail” aslında Lehman Brothers ve benzeri büyüklükte firmaların batması durumunda yaşanabilecek krizi tüm çıplaklığıyla göstererek, bu denli büyük firmaların yaratabileceği yıkımı bir kez daha hatırlatmış oluyor.

Kripto para devrimine yakından bakış: "Bitcoin: The End of Money as We Know It" (Bitcoin: Bildiğimiz Paranın Sonu)

Yıl: 2015

2015 Yönetmen: Torsten Hoffmann ve Michael Watchulonis

Torsten Hoffmann ve Michael Watchulonis IMDb: 6.9

Bu belgesel finansal dünyalarda bir devrim yaratmış olan kripto para dünyasına odaklanarak Bitcoin’in yarattığı ekonomik etkileri inceliyor.

Kripto para piyasalarına ilgi duyanlar için bir temel oluşturacak olan bu belgeselde Bitcoin’le ilgili temel bilgiler de veriliyor. Ek olarak dünyadan önemli ekonomistlerin ve profesyonellerin de görüşlerine yer verilen bu belgeselde Bitcoin’in neden var olması gerektiği konusunun da üzerinde duruluyor.

Bankacılık sistemindeki yozlaşmışlık ve verimsizliğe vurgu yapan bu belgesel, parasal sitemlerin tarihine ve gelişimine ilgi duyan herkesin mutlaka izlemesi gereken bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

Ünlü yatırımcının kendi anlatımıyla: Becoming Warren Buffett (Warren Buffett Olmak)

Yıl: 2017

2017 Yönetmen: Peter W. Kunhardt

Peter W. Kunhardt IMDb: 7.5

Yayınlanmasının ardından yatırıma ilgi duyan pek çok kişinin beğenisini kazanan bu belgesel, ünlü yatırımcı Warren Buffet’ın hayatını konu alıyor.

Bir milyarder olan Buffet’ın mütevazi yaşamını gözler önüne seren bu belgesel Warren Buffet’ın kendisi tarafından anlatılıyor.

Yatırımcı, kişisel deneyimlerinden bahsederek nasıl bu başarıları elde ettiğini ve kendisini bu alanda geliştirdiğini izleyicilere anlatıyor.

“Becoming Warren Buffett” kendisini finans alanında geliştirerek başarılı bir yatırımcı olmak isteyenlere ilham olacak bir belgesel olarak öne çıkıyor.

“Mutlaka izlenmesi gereken ekonomi ve finans belgeselleri hangileri?” sorusuna cevap olmasını amaçladığımız bu içerikte, finansal piyasalara ilgi duyan kişilerin ufkunu açacak filmleri ve belgeselleri sizlerle buluşturduk. Ekonomi ve finans alanlarıyla ilgileniyorsanız keyifle izleyeceğinizi düşündüğümüz bu belgesellerin, finansal yolculuğunuzda sizlere bir yol gösterici olmasını umuyoruz.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: